L’OTAN considera que Espanya haurà de gastar el 3,5% del PIB per complir els requeriments militars
Nega que hagi concedit una clàusula d’exclusió al govern espanyol per no comprometre’s a gastar el 5% en Defensa
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha negat aquest dilluns que hagi concedit una clàusula d’exclusió a Espanya per no comprometre’s a gastar el 5% en Defensa, com pactaran els aliats en la cimera de la Haia, indicant que el càlcul de l’organització és que Espanya haurà d’invertir el 3,5% del seu PIB en Defensa per complir els requeriments militars pactats per l’OTAN, als quals el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha vinculat la seua inversió militar després d’aconseguir més flexibilitat. "A l’OTAN no hi ha clàusules d’exclusió i no entén de pactes o acords paral·lels", ha conclòs el cap polític de l’OTAN en la roda de premsa prèvia a la cimera de líders de la Haia en ser preguntant si Espanya compta amb una excepció al compromís de despesa que acordaran els líders després de confirmar en una missiva a Sánchez aquest diumenge que permetria a Espanya marcar el seu propi camí de despesa.
En aquest punt, Rutte ha posat en relleu els objectius militars acordats per tots els aliats, el que obligarà a invertir per sobre del 3%, segons els seus càlculs, després que Sánchez assegurés que Espanya necessita sol el 2,1%. "Espanya creu que pot assolir aquests objectius amb un percentatge del 2,1%. L’OTAN està absolutament convençuda que Espanya haurà de gastar un 3,5% per aconseguir-ho", ha afegit. Així ha assenyalat que els països informaran sobre l’evolució de la seua despesa i de si completen els objectius de capacitats. "Ja veurem. En qualsevol cas, hi haurà una revisió el 2029", ha assenyalat, recordant que l’OTAN avaluarà llavors la situació de seguretat. Amb tot, l’exprimer ministre neerlandès ha tingut paraules de reconeixement a la contribució d’Espanya a l’OTAN. "Són actius a tot el món", ha dit.
Durant tota la compareixença el secretari general ha insistit que hi ha un acord a nivell d’ambaixadors per "arribar al mínim del 5% de la despesa en defensa". "Crec que és una gran notícia per complir tots els objectius que ens hem fixat", ha assegurat, apuntant que qüestionis com potenciar els sistemes antiaeris passa per dedicar el 5% a Defensa.
Els EUA insisteixen en el 5%
Aquest mateix dilluns, els Estats Units han insistit que tots els aliats es comprometran en el marc de l’OTAN amb elevar la despesa fins el 5% del PIB, sense fer menció a l’acord amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "L’OTAN és en camí d’aconseguir un compromís històric, cada aliat es compromet a gastar almenys el 5% del seu PIB en defensa", ha assenyalat l’ambaixador nord-americà davant de l’OTAN, Matthew Whitaker.
Fonts aliades expliquen a Europa Press que la declaració de la cimera s’aprovarà per consens i implicarà els 32 membres de l’organització. En aquest sentit, consideren la carta de Rutte com a "consum intern" per a Sánchez i insisteixen que no consolida una excepció per a Espanya ni reconeix un llistó de despesa diferent.