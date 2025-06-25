DEFENSA
Trump critica Espanya per la baixa despesa en Defensa: “S’ha convertit en un problema”
Abans de l’inici de la cimera de l’OTAN, Rutte intenta calmar els EUA assegurant que “tots els aliats acorden gastar el 5%”. Tot i que augmenten les veus crítiques a favor i en contra de l’augment
El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar novament ahir el nivell de despesa en defensa d’Espanya, referint-se al fet que representa un “problema” al si de l’OTAN, en declaracions a mitjans de camí dels Països Baixos per participar en la cimera de líders aliats cridada a fixar un nou llistó de despesa dels 32 membres. A bord de l’Air Force One al seu camí de la Haia, Trump va assenyalar que “hi ha un problema amb Espanya”. “Espanya no hi està d’acord, això és molt injust per a la resta”, va indicar amb referència a la reticència del president del Govern, Pedro Sánchez, per pactar el llistó del 5%.
Posteriorment, en un missatge a la seua pròpia xarxa Truth Social, Trump va compartir un gràfic corresponent al nivell de despesa a l’OTAN amb tres il·lustracions amb el titular Espanya amenaça de fer descarrilar la cimera de l’OTAN, i va reivindicar la “increïble” despesa de Washington en defensa.
Poc més tard, Rutte va confirmar en un missatge a Trump que els 32 aliats de l’OTAN, incloent Espanya, es comprometran a gastar el 5% del PIB en Defensa a la cimera de la Haia, que avui tractarà aquest i altres temes, un acord que va qualificar de “victòria” del president nord-americà. “Europa pagarà en gran, com han de fer, i serà la teua victòria”, va indicar el cap polític de l’OTAN en un missatge a Trump, que el dirigent nord-americà va revelar a la seua xarxa social. Fonts aliades van confirmar que el missatge és real.
Tanmateix, aquesta cimera no sembla que serà tranquil·la a causa de les veus a favor i en contra de l’augment de la despesa en defensa. Per exemple, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, va deixar clar el desacord amb la possibilitat que hi hagi “excepcions per a alguns països” i va advocar fins i tot per avançar al 2030 la meta per assolir el llindar del 5%. Per la seua part, la ministra d’Exteriors del Canadà, Anita Anand, va dir que Ottawa adoptarà les mesures que millor serveixin “als canadencs”. Mentrestant, països com Bèlgica o Eslovàquia rebutgen incrementar les aportacions i exigiran “flexibilitat” en la cimera.
n L’Iran i Israel van iniciar a primera hora d’ahir un alto el foc pactat juntament amb els EUA entre acusacions mútues d’incompliments de la treva. De matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciava que Israel i l’Iran havien arribat a un “alto el foc total” de 12 hores, temps després del qual va assenyalar que es considerarà que la guerra entre tots dos països “haurà acabat”.
n Un atac rus amb un míssil balístic va matar ahir una quinzena de persones i va deixar més d’un centenar de ferits a la ciutat de Dnipró, on diversos edificis civils i un tren de passatgers van patir destrosses. L’atac va coincidir amb el començament a la Haia de la cimera anual de l’OTAN, en la qual el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, espera aconseguir més finançament per repel·lir aquest tipus d’atacs. A més, Zelenski buscarà convèncer el president dels EUA, Donald Trump, perquè dicti sancions més contundents contra Rússia.