Detingut a Algemesí un home per assassinar la seua parella i el seu fill
Un home amb antecedents per agredir una altra dona mata la seua parella a Las Palmas i se suïcida. Confirmat un altre crim masclista a Gijón
Un home de 34 anys d’edat va ser detingut ahir després de presumptament assassinar a ganivetades la seua parella, Alejandra Villegas, de 41, i asfixiar fins a la mort el fill de tots dos, Samuel, que hauria fet 3 anys al juliol, a la localitat valenciana d’Algemesí.
Els fets van ocórrer sobre les sis del matí d’ahir, després d’una discussió al domicili familiar de la qual va alertar el 112 la mare i àvia de les víctimes, que resideix al mateix habitatge.
Els agents van detenir el suposat agressor, identificat com Leonardo David Arenas i d’origen colombià, que prèviament a l’arribada dels agents ja havia trucat a la Policia per confessar els fets.
La Policia Nacional va confirmar que ni l’agressor ni la víctima, d’origen colombià, no estaven al sistema VioGén, Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere del ministeri de l’Interior.
D’altra banda, una dona de 57 anys va ser assassinada al seu domicili de Las Palmas de Gran Canària presumptament pel seu nòvio, un home amb antecedents per violència masclista contra una altra parella anterior que, després dels fets, es va suïcidar, segons van informar fonts policials i judicials. Segons les indagacions inicials, els fets podrien haver tingut lloc fa unes 36 hores a l’interior d’un habitatge, existint indicis d’un crim de violència de gènere.
A Gijón, un cadàver que va ser trobat dimarts en avançat estat de descomposició a l’interior d’un cubell d’escombraries correspon al d’una dona de 49 anys que estava desapareguda des del mes de maig passat i que, segons la investigació, va ser assassinada per un home, ja detingut, amb el qual mantenia una relació, segons va confirmar ahir la delegació del Govern central al Principat d’Astúries.
Per la seua part, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Toledo ha obert una investigació per determinar les possibles causes de la mort d’una dona la matinada de dimarts a dimecres a Villafranca de los Caballeros.
A més, s’investiga un altre possible cas de violència masclista després de trobar-se un cadàver al terme municipal de Ruguilla (Guadalajara).