Feijóo critica que el Constitucional avali una “autoamnistia il·legal”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va lamentar que un Tribunal Constitucional “dividit” avali la llei d’amnistia i va manifestar que la norma és “una vergonya absoluta per a qualsevol demòcrata”.

Després d’assistir a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia al Consell Europeu, Feijóo va expressar la seua confiança en el fet que la Unió Europea prengui nota d’aquesta “autoamnistia” que, segons el seu parer, és “il·legal”, al considerar que quan els ponents de la Constitució discutien si l’amnistia s’introduiria o no, “van decidir no fer-ho”.

“L’amnistia és il·legal, és immoral, és una transacció corrupta d’impunitat a canvi de poder i és un obús contra la separació de poders”, va declarar el líder popular. Feijóo va criticar que l’aval del TC s’hagi portat a terme abans d’escoltar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i a més va recordar que la llei d’amnistia la van negociar els líders independentistes amb l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, “imputat per corrupció al Tribunal Suprem”.

“És doblement una transacció corrupta perquè el que transacciona la llei és una persona presumptament corrupta seguint les instruccions del president del Govern central”, va indicar el polític gallec.

El líder popular també va manifestar que els membres del PPE li van traslladar la seua “preocupació” per la “corrupció que envolta” el president del Govern, Pedro Sánchez, i que la situació a Espanya “és notícia generalitzada als països de la UE”. Per la seua part, el portaveu del PP a l’Assemblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, va assegurar que l’aval del TC a l’amnistia “dona llum verda al fet que es puguin comprar vots de diputats del Congrés a canvi de la impunitat per cometre delictes”. Díaz-Pache va assenyalar que aquesta és la forma en què Sánchez “es manté al poder” i “segueix perseverant en la demolició de totes les institucions i les normes de l’estat de dret”.

■ L’expresident d’Espanya Felipe González va afirmar que no votarà el PSOE en les pròximes eleccions si Pedro Sánchez és el candidat del partit. González va criticar la participació de l’actual cap de l’Executiu en la “barrabassada” de la llei d’amnistia, la qual considera un acte de corrupció política. L’expresident, tanmateix, va descartar votar el PP.

president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va defensar González assegurant que “sempre donarà suport al PSOE, encara que sigui des d’una posició crítica”. Page va qualificar d’“infantils” els arguments del TC d’avalar l’amnistia, i va considerar que la seua actuació és “molt greu i immoral”.L’expresident d’Aragó, Javier Lambán, va manifestar que l’amnistia és “un cop a la Constitució”.