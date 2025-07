Puigdemont alerta de la prevaricació del Suprem després de l’aval a la llei d’amnistia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que “el marge prevaricador del Suprem es va estrenyent” després de l’aval del Tribunal Constitucional a la llei d’amnistia. “El marge prevaricador del Suprem es va estrenyent. Sé que els és igual, perquè saben que ningú no s’atrevirà a jutjar els jutges del Suprem, que continuen obeint l’ordre del rei d’anar contra tots nosaltres”, va manifestar. Tanmateix, va avisar que “cada vegada que forcen les costures de l’estat de dret, l’esquerda es va fent més gran, fins al punt de fer-la insostenible”. Per a Puigdemont, el Constitucional ha decidit “una cosa que ja se sabia des de fa més d’un any, i és que l’amnistia és perfectament legal”, i creu que el problema rau en el fet que als jutges no els agrada la norma i no volen aplicar-la. “En un estat de dret els jutges apliquen les lleis, a l’Estat espanyol no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles amb les quals estan en desacord polític”, va lamentar. L’expresident també va reivindicar que l’amnistia és una conquesta que l’independentisme ha “arrancat de mala gana” a l’Estat i que reverteix “gran part de la repressió”. Tanmateix, va afegir que no és suficient per resoldre el conflicte polític. “No tanca cap crisi, però n’obre una de profunda perquè una llei aprovada i constitucional no és aplicada.” És aquesta línia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar que després de l’aval a la llei el magistrat del Suprem Pablo Llarena hauria d’aixecar l’ordre de recerca i captura contra l’expresident i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

Per la seua part, el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, va demanar a qui critica la norma que compari la Catalunya del 2017 amb la del 2025, i va assegurar que ell creu “en la política útil”.

n Diversos membres del Govern central i del PSOE van carregar ahir contra l’expresident Felipe González després de carregar ell contra la llei d’amnistia avalada pel Constitucional, que va titllar de “barrabassada”, i va amenaçar amb no votar el PSOE ni cap partit que hagi aprovat la llei d’amnistia avalada pel Tribunal Constitucional. “Discrepo absolutament de la seua valoració. Crec que forma part d’un passat ja superat”, va manifestar el ministre d’Indústria, Jordi Hereu. En aquesta línia la ministra de Ciència, Diana Morant, va dir que “ell sabrà el que fa amb el seu vot”.

n El vicesecretari de Cultura i portaveu del PP, Borja Sémper, va insistir ahir en el fet que la seua formació “acata” la sentència del Tribunal Constitucional avalant la llei d’amnistia, malgrat que va reivindicar la seua “perfecta legitimitat” per discrepar d’aquesta decisió que ha pres un òrgan “que és polític i no jurisdiccional”. “Tothom sap que la norma, a part de ser amoral i immoral és inconstitucional”, va recalcar Sémper, que va defensar la posició “extraordinàriament crítica” del PP amb aquesta decisió. En aquest context, el portaveu dels populars va negar que estiguin qüestionant la legitimitat de qualsevol òrgan, insistint que l’amnistia “és una transacció mercantil per permetre que Sánchez arribi a la presidència del Govern”. Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, va acusar el president d’haver “hackejat” l’estat de dret amb l’amnistia i va acusar el Constitucional d’“inacció”.