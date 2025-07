Trump no descarta tornar a atacar l’Iran si intenta enriquir urani

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que no descarta tornar a atacar les instal·lacions nuclears de l’Iran si rep informes creïbles que confirmin un nou enriquiment d’urani a “nivells preocupants”. A més, va assegurar que li va salvar la vida al líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, a l’impedir que Israel o les Forces Armades nord-americanes l’ataquessin. D’altra banda, el president dels EUA es va mostrar convençut que Espanya acabarà destinant el 5% del PIB en Defensa. Trump va criticar que Espanya fos l’“únic país que va intentar evitar posar els diners”, però va donar per “garantit” que ho farà.

En relació amb la tensió amb els països europeus, Alemanya i França estan pressionant la Unió Europea per arribar com més aviat millor a un acord comercial amb els EUA. La UE continua examinant les últimes exigències del Govern dels EUA per arribar a un pacte abans del 9 de juliol, quan acaba la treva aranzelària.

Mentrestant, Trump va anunciar la firma d’un acord amb la Xina sobre l’exportació de béns restringits, com les terres rares, i va afirmar que hi ha un “altre” acord en camí amb l’Índia. Tanmateix, el mandatari va decidir trencar les negociacions amb el Canadà la seua intenció de gravar els serveis digitals a les tecnològiques dels EUA.

n El primer ministre britànic, Keir Starmer, va cedir a les pressions de més de 100 diputats laboristes sobre les planejades retallades dels ajuts per discapacitat i va fer concessions per evitar una crisi interna i la seua primera derrota parlamentària des de la seua arribada al poder el 2024. El pla de Starmer pretenia reformar l’estat del benestar i reduir el pressupost per al sector, dies després que es comprometés amb l’OTAN a gastar el 5% del PIB en Defensa.

Rebel·lió laborista a la Gran Bretanya per les retallades socials

sprés d’haver recalcat que el pla seguia endavant, el Govern va comunicar que les persones que actualment reben l’ajuda PIP (prestació per als que pateixen una discapacitat física o mental a llarg termini) continuaran rebent-la així com els que es beneficien del denominat Crèdit Universal per raons de salut.