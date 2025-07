Detingut un home per matar la seua dona a Almeria

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Una dona de 63 anys va ser assassinada divendres a la nit presumptament pel seu marit, que es va intentar suïcidar després, a Almeria. La Policia Nacional va detenir ahir l’home, de 60 anys, que es troba sota custòdia a l’hospital.

Els fets van passar divendres a la tarda, quan el suposat autor va apunyalar amb una arma blanca la seua dona al seu habitatge. La víctima va ser trobada per la seua mare, i presentava ferides compatibles amb l’ús d’una arma blanca. Segons fonts locals, es van trobar rastres de sang a la porta del domicili.

Després del crim, l’home va fugir i va tenir un accident amb el vehicle a l’estimbar-se per un terraplè situat al municipi d’Almeria de Pechina. La policia investiga si es tracta d’un intent de suïcidi. L’home va ser detingut ahir a l’hospital, on es troba sota custòdia i fora de perill.

La delegació del Govern central va informar que la víctima no constava en el sistema VioGén, igual com l’acusat, que tampoc no tenia denúncies prèvies per violència de gènere.

L’ajuntament d’Almeria va convocar un minut de silenci per demà en memòria de la dona assassinada. En cas de confirmar-se com un assassinat masclista, la xifra de víctimes mortals per aquesta causa ascendiria a 21 des de començament d’any i a 1.315 els feminicidis en l’àmbit de la parella des del 2003.

Al juny els feminicidis arribarien a 9, més l’assassinat vicari d’un menor de 2 anys. La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va fer una crida a “més coordinació” entre administracions després de cinc víctimes en una setmana.

D’altra banda, un home va ser detingut ahir per causar cremades amb un bufador a una dona a Granada. La víctima va ser evacuada a un centre de salut i l’acusat va fugir del lloc.