Un miler de persones protesten contra l’ampliació de l’aeroport del Prat

Prop d’un miler de persones es van concentrar ahir en la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l’ampliació de l’aeroport del Prat. Convocats per la plataforma Zeroport, els activistes van fer un mural humà al terra de la plaça amb el lema No a l’ampliació i van llançar avions de paper com a denúncia pel pacte assolit entre la Generalitat i l’Estat per ampliar l’enclavament per convertir-lo en un gran hub de connexions internacionals. El pla contempla la prolongació de la tercera pista, la qual cosa afectarà l’espai natural de la Ricarda. Durant la protesta els manifestants van cridar consignes en contra del PSC, com “PSC: Partit Suïcida Climàtic”, i contra l’alcalde de Barcelona, com “Jaume Collboni, diòxid de carboni”, i en contra de l’ampliació. Aquesta protesta va ser la primera d’un cicle de mobilitzacions, segons van afirmar els membres de Zeroport, que es van mostrar convençuts que aconseguiran frenar l’ampliació, com asseguren que ja van fer en el 2021, quan es va plantejar per primera vegada. En aquest context, van reclamar als partits polítics que “es posicionin obertament” sobre aquest afer. A la protesta van assistir representants tant dels comuns com de la CUP, que van denunciar el “desastre ecològic”.