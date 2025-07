Trump diu que la UE és “molt desagradable” pels “impostos injustos”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar que la Unió Europea és “molt desagradable” per aplicar “impostos molt injustos” a les companyies nord-americanes, però va afegir que “aviat aprendran a no ser-ho tant”.

Trump va afirmar que està en negociacions amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i va afegir que la UE no volia asseure’s fins que els EUA van anunciar el 50% d’aranzels. El mandatari va criticar que els antics presidents del país van ser “tractats molt malament”, però va assegurar que els EUA tenen “les cartes” i “més poder que ells”.

En relació amb la treva aranzelària, que acaba el 9 de juliol, el Govern xinès va avisar els Estats Units que no acceptarà cap acord contrari als seus interessos, després que divendres tots dos governs van confirmar els detalls del pacte a Londres de principis de juny, pel qual Pequín accelerarà les sol·licituds d’exportació de “productes controlats”, mentre que Washington aixecarà “una sèrie de mesures restrictives” contra el país.

D’altra banda, el Govern de Trump va anunciar una nova norma federal que multarà amb gairebé mil dòlars per dia els immigrants que incompleixin intencionalment una ordre de deportació, mentre que els estrangers que intentin ingressar o ingressin il·legalment al país podrien enfrontar sancions econòmiques d’entre 100 i 500 dòlars. A més, Trump va ordenar a la seua Administració tallar els fons federals a ONG implicades en els disturbis de les últimes setmanes al país com a protesta a les batudes i a la política migratòria nord-americana, mentre es perfila com un dels favorits a aconseguir el Nobel de la Pau després de dos nominacions.