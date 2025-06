Moncloa dona una imatge de tranquil·litat davant la declaració avui de Cerdán al Suprem

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del Govern d’Espanya, María Jesús Montero, va assegurar ahir que la Moncloa afronta amb tranquil·litat la declaració avui al Tribunal Suprem de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i el va instar que col·labori amb la justícia. Cerdán compareixerà com a investigat davant del jutge després de l’informe de l’UCO que el vincula amb la trama del cas Koldo i l’adjudicació irregular d’obres públiques. Fonts del Govern central, en línia amb les declaracions de la vicepresidenta, van assenyalar que afronten aquesta declaració amb normalitat i creuen que no aportarà gaires novetats sobre el que es coneix. En aquest context, no tenen cap temor que la investigació pugui revelar algun finançament il·legal del PSOE, perquè tenen el convenciment que no existeix. És la conclusió a la qual arriben després de les comprovacions dels comptes del partit que es va fer després d’esclatar el cas. També el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va expressar la seua plena confiança en el desenvolupament dels procediments judicials i la lluita contra la corrupció. Respecte a la reunió del Comitè Federal d’aquest partit de dissabte vinent i en la qual el seu secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez, va avançar que hi hauria canvis en la direcció i mesures per lluitar contra la corrupció, Montero va afirmar que l’afronten amb il·lusió després del “sofriment” per la conducta de determinades persones. Hores abans, en una entrevista a El Correo de Andalucía, va afirmar que Sánchez va tenir “totes les possibilitats al seu cap” quan es va conèixer l’informe que assenyalava a qui va ser el seu número tres, inclosa la seua dimissió, i que hi va haver dirigents del partit que li van demanar “una convocatòria electoral”. També va dir que deixarà els seus càrrecs al Govern central “quan sigui oportú” per centrar-se en el PSOE andalús.

n El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va lamentar ahir que el G7 acordés divendres a la nit eximir les grans multinacionals dels Estats Units de pagar l’impost mínim del 15% de societats impulsada el 2021 per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. “No és una bona notícia”, va admetre durant la seua intervenció en la Cimera d’Acció Global Citizen Now, en el marc de la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament que arrancarà avui a Sevilla. Sánchez va defensar la necessitat d’un sistema fiscal “més transparent i just” en el qual les grans corporacions contribueixin més. Durant el seu discurs va reafirmar el compromís d’Espanya d’arribar a destinar el 0,7% del PIB a l’ajuda per al desenvolupament i va demanar a la resta de països que facin el mateix. A més, també va defensar que els països en desenvolupament tinguin veu quan prengui decisions sobre el finançament internacional. Entre les mesures que ha plantejat per a un millor finançament al desenvolupament es troba la reducció de la pressió del deute, que creu que es podria solucionar si existissin clàusules de suspensió del deute en moments de crisi. Sánchez va fer “una crida a l’acció” en un moment en què hi ha diversos conflictes geopolítics al món i va afirmar que la reunió d’una cinquantena de caps d’estat i de líders internacionals en la cimera és “un motiu d’esperança”. També va advertir de les conseqüències de les retallades en l’ajuda oficial al desenvolupament o la falta de finançament, malgrat que no va fer menció a l’absència en aquesta conferència dels Estats Units, principal donant mundial. En aquest sentit, des de la Moncloa van precisar que Sánchez anirà amb compte en les seues declaracions per no assenyalar directament Washington per reduir l’ajuda internacional. Amb la seua participació en aquest acte, Sánchez va iniciar la seua agenda amb motiu d’aquesta conferència, que inclou, a més de les seues intervencions en el plenari, la presència en diverses taules redones i nombroses bilaterals amb altres líders presents a la capital andalusa.

n La vicesecretària general de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, va augurar per al PSOE una “nova setmana d’infern” amb la declaració com a imputat de Santos Cerdán i un “comitè funeral” en el qual “han d’abordar tota la corrupció que tenen al partit” També el PP buscarà aquest cap de setmana en el seu congrés contraposar la unitat del PP amb el PSOE de Pedro Sánchez, “dessagnat per corrupció”. Per a això el líder popular preveu fer canvis a l’equip.