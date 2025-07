Espanya destinarà 60 milions per ajudar països en desenvolupament

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir una aliança per reduir el deute de països en desenvolupament al costat del Regne Unit, França, el Canadà, Barbados i diversos organismes internacionals. Ho va fer en la segona jornada de la IV Conferència Internacional de l’ONU sobre el Finançament al Desenvolupament, celebrat a Sevilla.

Sánchez va explicar que posarà en marxa un mecanisme nacional per aportar fins a 60 milions d’euros anuals i va assenyalar que aquests recursos seran reinvertits directament a programes de desenvolupament sostenible. En aquesta aliança internacional participaran el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc de Desenvolupament d’Àsia i el Banc Africà de Desenvolupament, així com el Banc Europeu d’Inversions, el Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina i el Carib.

Aquesta coalició busca accelerar la inclusió sistemàtica de clàusules de suspensió de deute als instruments financers públics i privats. Les clàusules permetran suspendre temporalment els pagaments de deute davant d’esdeveniments extraordinaris –desastres naturals, crisis alimentàries o emergències sanitàries–, oferint als països prestataris espai fiscal immediat per respondre a la crisi sense posar en risc la seua solvència ni la seua capacitat de fer front a despeses socials. Així mateix, Sánchez va indicar que Espanya ha llançat una iniciativa per promoure canvis de deute per inversions, un instrument per redirigir recursos directament a accions contra el canvi climàtic, infraestructures sostenibles o serveis públics, i va reiterar el compromís d’Espanya d’augmentar l’ajuda al desenvolupament un 0,7% del PIB el 2030.

Sánchez manté reunions bilaterals amb diversos presidents

Sánchez va començar la jornada de l’ONU amb un nou encontre amb el secretari general, António Guterres, i amb presidents de bancs multilaterals de desenvolupament, en què va tractar l’augment de recursos per al desenvolupament. Va mantenir reunions bilaterals amb els presidents d’Hondures, el Senegal i Macedònia del Nord, a més del president de la Unió Africana, en què va parlar de la cooperació entre països, el paper de l’Àfrica, la migració i l’ampliació de la UE als Balcans.