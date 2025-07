Mínguez serà la nova portaveu del PSOE i Rebeca Torró, secretària d’Organització

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PSOE espera que el Comitè Federal que se celebra avui marqui un punt d’inflexió per deixar enrere els efectes del cas Cerdán. Per a ells el president del Govern espanyol i líder de la formació, Pedro Sánchez, ha dissenyat una nova cúpula per encapçalar el partit “coral i transversal”. La diputada del PSC al Congrés per Lleida i secretària general del Grup Socialista a la Cambra, Montse Mínguez, serà la nova portaveu del partit. Mínguez, que ja és membre de l’executiva del partit, on ocupa la secretaria de Treball, Economia Social i Treball Autònom, rellevarà en aquesta funció Esther Peña.

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, Mínguez també és professora a la Universitat de Lleida. Abans de fer el salt a la política a nivell estatal va exercir com a portaveu del PSC i tinent d’alcalde de la Paeria de Lleida entre els anys 2007 i 2019 i regidora d’Economia. El Comitè Federal d’avui ratificarà el nomenament i també crearà la figura de la portaveu adjunta que ocuparà la secretària de Política Econòmica, Enma López.

Per la seua part, la valenciana Rebeca Torró, de 44 anys i fins ara secretària d’Estat d’Indústria al ministeri que dirigeix Jordi Hereu, assumirà la secretaria d’Organització en substitució de Santos Cerdán. Serà la tercera dona a ocupar el càrrec, després de Leire Pajín (2008-2010) i Carmen García Bloise (1979-1984).

Torró, que també va ser consellera de la Generalitat valenciana entre 2022 i 2023 amb el govern de Ximo Puig, no estarà sola a la sala de màquines del partit. I és que la nova número tres de la formació tindrà tres adjunts, ja membres de l’actual Executiva.

Es tracta de la nova secretària de Coordinació Territorial, Anabel Mateos; el secretari d’Anàlisi Electoral, Francisco J. Salazar; i el secretari de Transparència i Acció Democràtica, Borja Cabezón. Els dos primers són andalusos, i el tercer, madrileny.

Previsiblement, la renovació afectarà altres noms, ja que en les últimes hores Sánchez ha comunicat diversos membres de l’executiva que no continuaran. La direcció els va demanar que elegeixin entre aquest òrgan i les responsabilitats als òrgans territorials.

A més dels relleus, Sánchez anunciarà també noves mesures per lluitar contra la corrupció. Ja va avançar que demanaria una auditoria externa, i s’esperen canvis en el sistema de funcionament i gestió de la formació, així com de les normes internes que han de regir l’activitat dels seus membres. Així, l’objectiu és evitar nous escàndols que comportin la pèrdua de credibilitat per al projecte després del cas Koldo.

El sexe per diners serà causa d’expulsió del partit

El PSOE reformarà el seu Codi Ètic per considerar com a motiu d’expulsió del partit actes dels seus militants que comportin “sol·licitar, acceptar o obtenir un acte sexual d’una persona a canvi d’una remuneració”, ja que ho considera “absolutament incompatible” amb la militància socialista. Aquesta decisió va ser anunciada ahir pel president del Govern central i líder socialista, Pedro Sánchez, en una reunió amb les secretàries d’Igualtat de la formació, després que un informe de l’UCO revelés converses de l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García sobre relacions amb prostitutes. En la reunió van participar prop de 90 dones socialistes.

Page: “Alguns no saben ni si seguiran avui en política”

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va assegurar ahir que alguns dels que assistiran avui al Comitè Federal del PSOE “no saben ni tan sols si compliran el cap de setmana al mateix càrrec o seguiran en la política. No saben ni tan sols si seran lliures de poder caminar pel carrer o han de veure’s en una presó”. El baró socialista va afirmar també que odia aquells que van de “víctima”i va recordar que “en la política s’està voluntàriament” i el que “no estigui a gust, que no estigui”. Per la seua part, l’exsecretari socialista d’Aragó Javier Lambán va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, que faci “un pas enrere” i que convoqui eleccions.