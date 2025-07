Puente: “D’aquí a dos o tres anys Rodalies funcionarà força millor”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El ministre de Transport, Óscar Puente, preveu que Rodalies “funcionarà bastant millor” en un període de dos o tres anys, i que el canvi serà gradual, sense punts d’inflexió. Així ho va afirmar en un diàleg amb la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà. Puente va explicar que Rodalies és el sistema ferroviari més complex d’Espanya i que actualment també pateix els inconvenients d’una “sobreinversió important” i de les obres del Corredor Mediterrani, ja que comparteix xarxa amb Llarga i Mitjana Distància i amb Mercaderies, per la qual cosa “pateix les incidències de la resta de trànsits”. D’altra banda, va afirmar que es preveu que el Consell de Ministres aprovi aquest mateix mes la creació de la societat Rodalies de Catalunya, l’empresa que gestionarà les línies que siguin traspassades a la Generalitat.

El titular de transports també va reiterar que les previsions del Govern espanyol passen perquè l’alta velocitat estigui disponible al Corredor Mediterrani a partir del 2027, i que el 83% de la infraestructura està acabada o en obres i va afirmar que l’acabament és independent dels canvis polítics que hi pugui haver. Sobre l’aeroport de Barcelona, va defensar que “el llimó ja no dona gaire més de si, està espremut al màxim”, per la qual cosa va celebrar l’acord per a la seua ampliació. Davant d’això, el ministre va voler llançar un “missatge de tranquil·litat mediambiental” i va assegurar que cap infraestructura d’aquest calibre no es pot ampliar sense respectar els paràmetres mediambientals. També el president Salvador Illa va defensar la protecció mediambiental a l’ampliació després de rebre crítiques de l’alcaldessa del Prat, Alba Bou, durant la inauguració de l’expansió del port.