El PSOE cau més de 7 punts al CIS del juliol després del cas Cerdán

Feijóo insisteix a vincular Sánchez amb la prostitució

El Baròmetre d’Opinió del mes de juliol fet pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) manté al PSOE com a primera força, malgrat que només mig punt per sobre del PP, que assoliria la majoria absoluta amb Vox, després de l’esclat del presumpte cas de corrupció que ha portat l’exsecretari d’Organització socialista Santos Cerdán a la presó de forma preventiva. El mostreig va ser elaborat a partir de 4.018 entrevistes telefòniques entre l’1 i el 7 de juliol.

El PSOE pateix un sever càstig després del cas Cerdán i perd 7,3 punts en estimació de vot a l’últim baròmetre del CIS, però encara continua guanyant el PP per mig punt, ja que els populars no rendibilitzen l’escàndol i baixarien 0,8 punts. Els socialistes arribarien al 27% dels vots i obtindrien 114 escons, mentre que el PP tindria 115 diputats amb el 26,5% dels vots.

Per la seua part, Vox experimenta l’ascens més gran de totes les forces polítiques, al consolidar la tercera plaça i obtenir 5,7 punts més en un mes, i aconseguiria 66 diputats –el doble que els actuals al Congrés. Sumar puja 0,8 punts respecte al juny, encara que es quedaria en 21 escons i Podem amb 7. ERC guanya 0,7 punts i s’emportaria el 2,1% dels vots, mentre que Junts només puja 0,1 punts. El partit d’Alvise Pérez, S’ha Acabat la Festa, creix dos dècimes i se situa en l’1,7%.

El cas Cerdán ha elevat la preocupació per la corrupció, que se situa com el segon problema més anomenat del país segons els espanyols amb un 25,3% de mencions, uns nivells que no es veien des del 2019. L’habitatge es manté per vuitè mes consecutiu com el principal problema, encara que baixa 2,5 punts i arriba al 30%, i és el més gran. El podi el tanca la immigració amb un 18,4%, només una dècima menys que el mes anterior.

Si només tenim en compte la principal preocupació, un 14,1% dels enquestats citen al Govern central o algun partit en concret, majoritàriament votants del PP o Vox. Malgrat això, el 22,5% dels espanyols prefereix com a president de l’Executiu Pedro Sánchez, mentre que només l’11,4% triaria Alberto Núñez Feijóo.

En relació amb la despesa militar, el 57,5% dels espanyols no estan d’acord en augmentar al 5% del PIB la inversió en defensa que proposa l’OTAN.

Rebutgen treure Cerdán de la presó per risc de destrucció de proves

La Fiscalia Anticorrupció es va oposar ahir al recurs presentat per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán per sortir de presó provisional al considerar que persisteix el risc de destrucció de proves.

Cerdán està a la presó des del 30 de juny i va ser assenyalat per la Fiscalia com el “cap de la presumpta organització criminal” que cobrava mossegades per adjudicacions irregulars. Se li van atribuir, a més, els delictes de tràfic d’influències i suborn. A diferència de l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, l’exnúmero 3 del PSOE va entrar a presó provisional perquè el fiscal va subratllar que les converses i missatges en què es basa la seua imputació són “explícites”. La Fiscalia va apreciar risc de fuga en la visita al Suprem i va assegurar que existia risc de destrucció de proves.Mentrestant, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que el seu departament treballa per “donar més mitjans i personal” a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per fer front a la “criminalitat organitzada i la corrupció”. A més, va afirmar que, a diferència del PP, busquen “mèrit i capacitat en els funcionaris públics” perquè “forma part” del seu “ADN”.En relació amb les donacions d’Ábalos investigades pel Suprem, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va declarar que el PSOE aclarirà que no hi va haver “finançament irregular” i que “no hi ha res que faci preocupar-nos”. També va acusar el PP de “submergir-se en les clavegueres” i va criticar la “persecució despietada” contra Pedro Sánchez.