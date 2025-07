Generalitat i Estat acorden que l'Agència Tributària de Catalunya recapti l'IRPF a partir de l'1 de gener i que es respecti l'ordinalitat

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Comissió Bilateral Estat-Generalitat, reunida aquest dilluns al Palau, ha pactat que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) recapti l’IRPF a partir de l’1 de gener del 2026 i que es respecti el principi d’ordinalitat. Es tracta dels acords inclosos en la modificació del model de finançament per a Catalunya i que ho fa amb “un canvi de paradigma”, ja que actualment està basat en la despesa i ara es proposa que sigui amb l’ingrés de les comunitats autònomes. La proposta que han presentat els dos executius serà exportable a altres governs autonòmics de l’estat espanyol i elimina les bestretes. A la trobada també s’ha segellat el reconeixement perquè Catalunya tingui una hisenda pròpia i gestioni tots els tributs en el futur.

Fonts del Govern han explicat que s’han pactat “els principis bàsics” d’un canvi de model. Han concretat que la Generalitat concentrarà tots els impostos que reculli en el que ha anomenat una “cistella de tributs”. D’aquí, sortirà el percentatge de pagament a l’Estat per les despeses que fa Catalunya, calculat a partir de criteris objectius. A banda, segons ha remarcat, es decidirà la quota de solidaritat que aporta la Generalitat. Per una altra part, Catalunya rebrà una altra quota del govern espanyol per la seva singularitat, gràcies a gaudir de més autogovern.

Les mateixes fonts no han precisat percentatges ni calendari d’aquest canvi de model, perquè se “senten les bases” i, a la vegada, han reconegut que depèn de canvis legislatius com ara la modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca). En aquest sentit, han apuntat a “buscar complicitats necessàries” i si no poden “haver-hi elements de transitorietat” en millores específiques. Tot i això, han recordat que, d’acord amb el pacte d’investidura de Salvador Illa amb ERC, es va fixar que a finals d’enguany el govern espanyol ha de fer una presentació del model que doni tots aquests detalls.

Fonts del Govern també han explicat que amb la proposta del nou model s’acaba amb les bestretes i el règim comú. Tot plegat, suposa un tracte “de forma més madura” a les comunitats, han valorat.

Gestió IRPF

Les mateixes fonts han admès que mentre no arriben els canvis legislatius per començar la gestió de l’IRPF es va preparant l’administració catalana. En aquest sentit, han indicat el treball que està fent amb Indra i el pla director pel desplegament l’ATC abans dels 21 de juliol. A més, han mencionat, la convocatòria de noves places i incorporació de personal sobre la qual espera donar més detalls en els propers dies.

Han posat l’accent en què l’acord preveu que la hisenda catalana sigui “independent”, però amb un treball “en xarxa”. Malgrat això, no han precisat si hi haurà treballadors de l’Agència Tributària (AEAT) que passin a l’ATC.