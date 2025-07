El Suprem descarta investigar Bolaños pel cas Begoña

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem va rebutjar ahir la petició del jutge Juan Carlos Peinado d’investigar el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per presumptes delictes de malversació i fals testimoni per la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez, la dona del president del Govern central, davant del que cosa qualifica com una “absoluta absència” d’indicis.

Els magistrats de la Sala d’Admissió han arxivat l’exposició raonada que els va dirigir el 25 de juny el titular del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid demanant investigar Bolaños perquè considerava que va incórrer en els esmentats delictes per la contractació d’Álvarez, que es va fer quan era secretari general de la Presidència, el 2018.

En la seua resolució, retreuen a Peinado que en el seu escrit contra Bolaños hi ha “una absoluta absència de qualsevol indici mínimament fundat o dotat de mínima versemblança” pel que fa a la participació del ministre en els fets investigats.

El Suprem recorda que, “en síntesi”, Peinado sostenia que els treballs que realitza Álvarez, nomenada el 18 de juny del 2018 assessora de Gómez, “han excedit dels que li corresponien, ja que li ha prestat assistència en activitats de caràcter privat i amb contingut econòmic”, “tot plegat amb la percepció de les retribucions que li han correspost amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE)”.

D’altra banda, retreuen a Peinado que no hagi obtingut l’opinió de la Fiscalia abans de dirigir-se al Suprem.