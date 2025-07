Gairebé mil morts en lluites entre drusos i beduïns

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Almenys 940 persones han mort a causa de l’espiral de violència sectària desencadenada fa una setmana a la regió de Suwayda, al sud de Síria, entre drusos i beduïns, segons l’últim balanç de l’Observatori Sirià per als Drets Humans.

Aquesta organització va destacar que s’havien produït “enfrontaments i incompliments” de l’acord d’alto el foc anunciat ahir mateix pel Govern sirià i va manifestar que aquests nous combats “coincideixen amb l’arribada de les forces de seguretat sirianes als afores de la ciutat”.

Entre els morts hi ha 588 drusos, sumant 326 combatents i 262 civils. Fins i tot 182 han estat “executats sumàriament per personal dels ministeris de Defensa i Interior”. A més, hi ha 312 membres de les forces de seguretat i 21 beduïns sunnites, tres d’ells civils “executats sumàriament per milicians drusos”. Uns altres 15 uniformats han mort en atacs israelians.

Les autoritats instaurades al desembre després de la caiguda de Bashar al-Assad a causa d’una ofensiva de gihadistes i rebels encapçalats per Hayat Tahrir al-Sham (HTS) han fet front a diversos problemes de seguretat, alguns dels quals de caire sectari, malgrat les promeses d’Ahmed al-Sharaa –líder del grup gihadista HTS anteriorment conegut com Abu Mohammad al-Julani– per estabilitzar la situació.

Tanmateix, representants de la minoria drusa i de grups beduïns a Síria van expressar ahir mateix el seu compromís amb l’alto el foc que ha anunciat i confirmat el Govern sirià, després dels enfrontaments al sud del país.

Així mateix, al matí, l’Exèrcit israelià va confirmar que va haver de dispersar desenes d’integrants de la comunitat drusa al país que s’havien concentrat en un lloc fronterer amb Síria, que intentaven entrar a ajudar els seus correligionaris en la governació siriana de Suwayda.

Paral·lelament, els Estats Units, Síria i Jordània avaluaven ahir els primers esforços per consolidar l’alto el foc a Suwayda.