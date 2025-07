Vint ferits a Los Angeles en un atropellament

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Almenys 30 persones es troben ferides, entre elles set en estat crític i sis de greus, a conseqüència d’un atropellament múltiple ocorregut divendres a la matinada a dissabte a la ciutat nord-americana de Los Angeles, per causes encara sota investigació. El portaveu policial i comandant de trànsit Travis Ward va informar la cadena NBC que un vehicle va començar a atropellar sobre les 02.00 de la matinada (les 11.00 hora peninsular) una gentada arremolinada a l’entrada de la sala de concerts The Vermont Hollywood, entre Santa Monica Boulevard i North Vermont Avenue, a East Hollywood. Fonts de Bombers van apuntar que el conductor del vehicle podria haver perdut el coneixement abans de l’atropellament, però encara no hi ha informació sobre les proves toxicològiques. De moment no hi ha més informació sobre les circumstàncies de l’atropellament.