Aranzels, batudes i retallades: els sis mesos de Trump al poder

Donald Trump va commemorar ahir els seus primers sis mesos des que va tornar a la Casa Blanca, una arrancada de segon mandat marcat pel proteccionisme comercial, l’enduriment en immigració o polèmiques mesures legislatives. “Uau, com vola el temps. Avui es compleixen sis mesos del meu segon mandat. L’important és que està sent aclamat com un dels períodes més destacats de qualsevol presidència”, va proclamar a la plataforma Truth Social.

Trump va imposar a l’abril aranzels globals del 10% i va anunciar, per després interrompre, gravàmens “recíprocs” per reduir el dèficit comercial amb els seus socis, als quals va donar de termini el 9 de juliol per negociar acords, marge que després va estendre a l’1 d’agost. Durant aquesta treva, els EUA només han tancat pactes amb Regne Unit, Vietnam, Indonèsia i, parcialment, amb la Xina. Al no aconseguir més pactes, va enviar cartes notificant aranzels d’entre el 20 i el 40% a desenes de països. Les converses amb la UE continuen, encara que Trump insisteix que el gravamen del 30% anunciat a Brussel·les ja està decidit.

En aquest primer semestre, Trump ha ordenat retallades milionàries a l’ajuda internacional i ha exigit als seus aliats de l’OTAN un augment del 2 al 5% en la despesa en defensa. També ha insistit a aconseguir acords de pau a Ucraïna i una resolució al conflicte israelià a Gaza, mentre manté el suport al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, al qual es va unir en atacs a l’Iran.

El republicà ha radicalitzat la gestió migratòria amb noves ordres per augmentar les detencions diàries de migrants i les deportacions ràpides, accions molt criticades. Mentrestant, Trump es va marcar una victòria a l’aprovar-se un megaprojecte fiscal i de retallades a la despesa pública, que, tanmateix, eleva el dèficit fiscal. En aquest context, Trump va protagonitzar una agra ruptura pública amb el seu ara exaliat, Elon Musk, que va retreure al mandatari el pla fiscal i el va acusar de figurar a la llista de clients del pederasta Jeffrey Epstein.Precisament, la gestió del cas Epstein ha causat una crisi de confiança entre els seus simpatitzants més acèrrims.