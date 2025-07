Illa estudia personar-se en el cas Koldo i nega estar-hi vinculat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va comparèixer ahir al Parlament per donar explicacions sobre el cas Koldo, la trama de presumptes comissions per adjudicacions irregulars d’obra pública. El cap de l’Executiu va negar la seua vinculació amb el cas i va reivindicar l’“honestedat i honradesa” de la “immensa majoria” de dirigents polítics. Illa va manifestar que va sentir “sorpresa, decepció i ràbia” quan va sortir a la llum l’informe de l’UCO i va aplaudir la reacció “contundent, rotunda i ràpida” del president del Govern central, Pedro Sánchez, al qual va traslladar el seu “suport professional i personal”. A més, va prometre “contundència” si el cas escatxiga el Govern, Catalunya o ell mateix.

En relació amb les obres d’Adif a les vies de l’estació de Sant Feliu de Llobregat, un dels casos que apareix a l’informe de l’UCO sobre la trama de comissions, Illa va anunciar que el Govern català estudiarà la possibilitat de personar-se en la causa per si “han generat un prejudici a Catalunya o a les institucions catalanes”.

El president també es va comprometre a aprovar enguany al Consell Executiu la llei catalana específica per protegir alertadors que denunciïn casos de corrupció, i va defensar els avenços que suposarà la llei de direcció pública professional, que es va començar a tramitar ahir.

L’oposició

Mentrestant, Junts, ERC i comuns van exigir al Govern garanties que no està implicat en el cas Cerdán. La portaveu de Junts, Mònica Sales, va retreure a Illa que fos el ministre de sanitat d’un Govern “sota sospites d’adjudicacions irregulars de contractes públics i comissions il·legals”. El president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va demanar a Illa “la seua paraula, caigui qui caigui” que la trama no l’escatxiga i li va exigir “tolerància zero” contra la corrupció, en la mateixa línia que els comuns, que exigeixen que “no escali”. Per la seua part, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va acusar Illa de permetre que l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García “entressin fins a la cuina” del seu ministeri per fer “il·legalitats”.

❘ madrid ❘ El Tribunal Suprem estudia el recurs d’apel·lació de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán per revocar el seu ingrés a presó provisional, acordat per la presumpta implicació en la trama de cobrament de comissions per adjudicacions irregulars d’obra pública, i a causa del risc de destrucció de proves, motiu pel qual la Fiscalia Anticorrupció s’oposa a la seua llibertat.

La defensa de Cerdán al·lega que en aquesta causa s’ha passat de la presumpció d’innocència a una “presumpció d’indecència”, i va preguntar als magistrats quines proves pot alterar l’acusat. A més, els advocats van assenyalar que no s’ha fet cap escorcoll ni se li ha requerit el mòbil.

Segons diversos mitjans, Santos Cerdán es troba “molt bé d’ànim” a la presó de Soto del Real. Diverses fonts asseguren que s’ha adaptat bé a la presó perquè “és una persona molt solidària, realment socialista”. A tall d’exemple, indiquen que Cerdán va anar a tallar-se el cabell i, a l’anar a pagar, un pres va voler convidar-lo oferint-se a pagar-li amb dos paquets de tabac perquè no tenia diners.

També s’ha revelat que està llegint el llibre Yo acuso: La defensa en juicios políticos, de Benet Salellas, que exerceix la defensa de Cerdán juntament amb l’advocat Jacobo Teijelo.

D’altra banda, Institucions Penitenciàries va deixar d’informar l’UCO sobre les visites que rep Cerdán, després de l’ordre del Tribunal Suprem que han d’actuar segons la normativa.

❘ madrid ❘ L’exministre de Transportes, José Luis Ábalos, cobra del Congrés 1.200 euros com a portaveu d’una comissió sense portaveus, segons va publicar El Mundo. Després de la seua tornada a la Cambra Baixa, va negar haver cobrat comissions il·legals pel cas Koldo perquè “ja estaria en alguna altra part”. Mentrestant, l’empresari Antxon Alonso, amo de Servinabar –empresa investigada pel cas Koldo–, es va acollir al dret a no declarar en la comissió d’investigació del Senat sobre la trama i va demanar “menys conya” i “més rigor” al PP per les dades aportades.