EUA
El departament de Justícia va avisar Trump que el seu nom figurava en els ‘papers d’Epstein’
El departament de Justícia, a través de la fiscal general dels Estats Units, Pam Bondi, va avisar el president dels Estats Units, Donald Trump, que el seu nom apareixia repetides vegades en els papers del pederasta Jeffrey Epstein, segons una exclusiva del mitjà The Wall Street Journal.
La revelació s’hauria produït en el marc d’una sessió informativa sobre la nova revisió del cas per part d’agents de l’FBI i fiscals. Bondi hauria informat el president que el seu nom, així com el d’altres figures d’alt perfil, havia sortit a col·lació en la nova revisió de documents relacionats amb el cas.
Malgrat que aparèixer en aquests arxius no prova que Trump pugui estar involucrat en els crims del cas, sí que pot donar pistes sobre els motius que van portar la seua Administració a decidir no publicar els documents.
La Casa Blanca va sortir al pas d’aquestes informacions assegurant que es tracta de fake news (notícies falses).