El president de la Fed desmenteix sobrecostos
El president de la Reserva Federal dels EUA (Fed), Jerome Powell, va corregir dijous el president del país, Donald Trump, després d’unes queixes pel sobrecost de la reforma de l’edifici de la Reserva Federal. “Sembla que són uns 3.100 milions de dòlars”, declarava Trump durant la visita a l’edifici, mentre Powell negava amb el cap i assegurava que “no tenia constància” d’això. “És un tercer edifici, que va ser construït fa cinc anys”, declarava el president de la Fed, que va ser nomenat per Trump el 2017 però que ha rebut múltiples crítiques del cap de l’Administració nord-americana.
El 2019, Trump va dir que no estava “content” amb el treball de Powell després que es negués a rebaixar els tipus d’interès. En les últimes setmanes, la situació s’ha repetit i Trump ha demanat la “renúncia immediata” de Powell.