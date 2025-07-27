SUCCESSOS
Abatut després d’entrar armat en una comissaria
Un home va irrompre divendres a la nit armat amb un ganivet de grans dimensions a la comissaria de la policia local de Montornès del Vallès i va morir després de ser abatut per la policia, que descarta una motivació terrorista en l’atac. L’incident va tenir lloc sobre les 21.30 hores, quan el jove, d’entre 20 i 25 anys, va entrar en la comissaria portant una arma blanca i va amenaçar els agents. Els policies van intentar calmar-lo, però al no aconseguir-ho un d’ells el va abatre amb l’arma reglamentària. L’agressor va morir al mateix lloc. Durant el procés una bala va rebotar ferint un dels agents, que va haver de ser trasllat en estat greu a un centre hospitalari de Barcelona, encara que no es tem per la seua vida. Segons fonts de la investigació la víctima mortal estava molt inestable, patia problemes de salut mental i hauria tingut una discussió prèvia amb agents.