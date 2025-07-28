POLÍTICA
La UE accepta aranzels del 15% i evita la guerra comercial amb els EUA
L’acord contempla també que Europa compri energia a Washington per valor de 638.000 milions. Brussel·les accedeix a no aplicar una taxa recíproca, diu Trump
Els Estats Units i la Unió Europea van arribar ahir a un acord per evitar la guerra comercial que inclou aranzels del 15% a productes europeus, així com compres d’energia i equipament militar nord-americà per part del bloc comunitari, segons va anunciar el president nord-americà, Donald Trump, i va confirmar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. L’acord es va tancar durant una reunió entre tots dos a Turnberry, una localitat a l’oest d’Escòcia. Trump va dir que, en virtut d’aquest pacte, la UE accepta comprar energia al seu país per valor d’uns 638.000 milions d’euros i invertir uns 510.000 milions més que actualment en equipament militar. Washington, per la seua part, aplicarà un aranzel fix a les importacions comunitàries del 15%, en lloc del 30% amb què havia amenaçat a partir de l’agost si no hi havia pacte. No hi haurà una imposició similar, en canvi, per als productes nord-americans que compri Europa.
Von der Leyen va detallar que els aranzels del 15% s’aplicaran “a la gran majoria d’exportacions de la UE” cap als EUA de tots els sectors, inclosos automòbils, semiconductors i productes farmacèutics, malgrat que Trump va afirmar que aquests últims quedaven exclosos. “Aquest 15% és un sostre, sense acumulacions”, va subratllar. Va anunciar a més que es van acordar “aranzels zero” per les dos parts en una sèrie de “productes estratègics”, que inclou el sector aeroespacial i els seus components, certs químics, productes agrícoles, recursos naturals i matèries primeres.
Països europeus accepten el pacte de mala gana
Els líders europeus van acceptar la firma de l’acord comercial entre la UE i els EUA com una decisió necessària per estabilitzar la situació econòmica i consolidar la cooperació amb Washington en moments d’incertesa. La Generalitat, va recordar, ha posat en marxa un pla dotat amb 1.500 milions d’euros per fer front a les conseqüències d’aquests aranzels.