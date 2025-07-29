SEGRE
Tailàndia i Cambodja acorden un alto el foc

Després de setmanes d’enfrontaments

Els líders de Tailàndia i Cambodja segellen el pacte a Malàisia. - EFE/MOHD RASFAN

REDACCIÓ

Tailàndia i Cambodja van acordar ahir un alto el foc immediat, després de dos mesos d’enfrontaments a la frontera que han deixat centenars de milers de desplaçats i més d’una desena de morts, segons va informar el primer ministre de Malàisia, Anwar Ibrahim, que exerceix d’amfitrió en unes converses que se celebren a Kuala Lumpur.

La trobada es va celebrar a porta tancada i va comptar amb la participació dels seus homòlegs cambodjà, Hun Manet, i el tailandès, Phumtham Wechayachai, que exerceix de manera interina després de la destitució de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra fa unes setmanes.

“Immediat i incondicional”

Ibrahim va explicar, escortat pels seus homòlegs de Cambodja i Tailàndia, que han acordat un alto el foc “immediat i incondicional” que començarà la mitjanit d’avui dimarts.

Les relacions entre les parts es van deteriorar després que el 28 de maig un soldat cambodjà morís per forces tailandeses a prop de Preah Vihear, temple hindú situat en una zona en disputa, sense que els contactes des d’aleshores per reduir les tensions arribessin a bon port.

