SUD-EST
Tailàndia i Cambodja acorden un alto el foc
Després de setmanes d’enfrontaments
Tailàndia i Cambodja van acordar ahir un alto el foc immediat, després de dos mesos d’enfrontaments a la frontera que han deixat centenars de milers de desplaçats i més d’una desena de morts, segons va informar el primer ministre de Malàisia, Anwar Ibrahim, que exerceix d’amfitrió en unes converses que se celebren a Kuala Lumpur.
La trobada es va celebrar a porta tancada i va comptar amb la participació dels seus homòlegs cambodjà, Hun Manet, i el tailandès, Phumtham Wechayachai, que exerceix de manera interina després de la destitució de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra fa unes setmanes.
“Immediat i incondicional”
Ibrahim va explicar, escortat pels seus homòlegs de Cambodja i Tailàndia, que han acordat un alto el foc “immediat i incondicional” que començarà la mitjanit d’avui dimarts.
Les relacions entre les parts es van deteriorar després que el 28 de maig un soldat cambodjà morís per forces tailandeses a prop de Preah Vihear, temple hindú situat en una zona en disputa, sense que els contactes des d’aleshores per reduir les tensions arribessin a bon port.