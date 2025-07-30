PRÒXIM
Més de 60.000 morts a Gaza des de l’inici de l’ofensiva israeliana
La majoria són dones, nens i ancians, i Hamas crida a l’“acció popular”. Londres reconeixerà l’Estat de Palestina si Israel no accedeix a un alto el foc
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van xifrar ahir en més de 60.000 els morts a causa de l’ofensiva desencadenada per Israel contra l’enclavament arran dels atacs del 7 d’octubre del 2023 després de sumar 113 morts en només 24 hores. Més de la meitat (el 54,4%) dels més de 60.000 assassinats són dones, nens o ancians, segons les dades palestines.
Paral·lelament, Hamas va fer una crida a l’“acció popular” en suport a la causa palestina a nivell global per “complir els desitjos últims del màrtir Ismail Haniyeh”, el líder històric del grup armat palestí que va morir fa gairebé un any en un atac atribuït a Israel contra Teheran, la capital de l’Iran.
L’organització islamista va instar la població a sortir al carrer i mostrar el seu suport als palestins durant els dies 1, 2 i 3 d’agost a tot el món, per fer front a “l’agressió sionista, el genocidi i la fam a la Franja de Gaza”, segons va indicar en un comunicat.
El llindar de la fam
El Programa Mundial d’Aliments (PMA) i el Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef) van alertar que els indicadors sobre nutrició i alimentació superen el llindar de la fam a la Franja de Gaza.
Per la seua part, el Govern britànic va anunciar que reconeixerà l’Estat de Palestina al setembre, abans de la celebració de l’Assemblea General de l’ONU, si Israel no compleix una sèrie de condicions, entre aquestes fer passos per acabar amb la “catastròfica situació a Gaza”, decretar un alto el foc i assegurar que no s’annexarà Cisjordània.
Tanmateix, el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, va afirmar sobre la creació d’un Estat palestí que “això no ocorrerà” i va afegir que l’ofensiva a Gaza no acabarà mentre Hamas segueixi al poder, sense importar “quanta pressió es posi a Israel”.
D’altra banda, la Unió Europea no va aconseguir ahir la majoria necessària de quinze estats membre, que representin almenys el 65% de la població, per suspendre parcialment la cooperació científica amb Israel en represàlia pel deteriorament humanitari a Gaza.