CORRUPCIÓ
El Suprem confirma el processament del fiscal general i el situa a les portes de judici
Per la suposada filtració d’un correu en el cas de presumpte frau fiscal del nòvio d’Ayuso. El PP i associacions de jutges demanen la seua dimissió pel “dany” que suposa la seua continuïtat
El Tribunal Suprem va confirmar ahir el processament del fiscal general de l’estat, Álvaro García Ortiz, i el va situar a les portes del judici per suposada revelació de secrets en el cas de presumpte frau fiscal i falsedat documental de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala d’apel·lacions de l’alt tribunal va estimar que els indicis obtinguts durant la instrucció són suficients perquè es pugui formular acusació pels fets investigats contra García Ortiz, per la qual cosa va rebutjar els recursos de la Fiscalia i del fiscal general i va confirmar la decisió de processar-lo del magistrat del Suprem Ángel Hurtado.
La resolució va ser adoptada amb dos vots a favor –Julián Sánchez Melgar i Eduardo de Porres– i un vot en contra –Andrés Palomo–. En canvi, el Suprem va aprovar per unanimitat arxivar el procediment contra la fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, al no apreciar indicis que cometés delicte.
La causa se centra en la filtració a la premsa d’un correu electrònic del 2 de febrer del 2024, en el qual Carlos Neira, l’advocat de la defensa de González Amador, oferia a la Fiscalia un reconeixement de delictes fiscals a canvi de tancar un pacte de conformitat per no entrar a la presó. La filtració es va produir el 13 de març, quan es van publicar els correus entre Neira i el fiscal Julián Salto.
Es preveu que el judici contra García Ortiz se celebri en els propers mesos, i seria la primera vegada que el fiscal general de l’estat s’asseu al banc dels acusats. Tanmateix, de moment García Ortiz no es planteja dimitir i manté la decisió que va prendre l’octubre de l’any passat quan el Suprem el va encausar. A més a més, el Govern espanyol manté el seu suport al fiscal, al recalcar que confien en la seua innocència en el cas i respectar qualsevol decisió de la Justícia.
“No passa a cap país democràtic”
D’altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va exigir la dimissió de García Ortiz després del seu processament. “Qui s’assegui al banc dels acusats no pot perseguir delictes”, va manifestar el dirigent popular.
Per la seua part, la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va qualificar de “vergonya” que Espanya tingui el fiscal general de l’estat “encausat i jutjat” en lloc de “perseguint el delicte i els delinqüents”, i va assegurar que “això no està passant a cap país democràtic”.
Així mateix, diverses associacions de jutges van demanar a García Ortiz que faci una “reflexió” sobre si ha de dimitir pel “dany i l’impacte constitucional” que suposarà la seua continuïtat en el càrrec.
Sánchez manté el seu suport a García Ortiz
El president del Govern estatal, Pedro Sánchez, es va reunir ahir amb el rei Felip VI al palau de Marivent, a Palma de Mallorca, en el seu últim acte abans de les vacances d’estiu. Durant la trobada van tractar assumptes com la situació econòmica d’Espanya, que segons Sánchez és “favorable”, l’agenda internacional o la cohesió social, amb especial recalcament en els permisos de naixement acabats d’aprovar. Sobre el processament del fiscal general, Sánchez va assegurar que “creuen en la innocència” d’Álvaro García Ortiz i va reiterar l’“aval i el suport” del Govern espanyol. El cap de l’Executiu també va descartar un canvi de ministres a la tornada de les vacances. “No hi haurà crisi de Govern. Queda molta legislatura al davant”, va afirmar. En relació amb l’habitatge, va manifestar que la llei aprovada pel Govern estatal “és el mecanisme per intervenir el mercat de l’habitatge” i va criticar el rebuig dels governs autonòmics. Hores abans es va reunir amb la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que va lamentar el desacord en matèria de migració i va demanar al Govern central “tots els mitjans”.