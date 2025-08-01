GUERRA
Un atac rus a Kíiv deixa almenys catorze morts i 132 ferits
Més de 100 edificis van resultar danyats a la capital ucraïnesa. Ucraïna aprova el projecte de llei que restableix la independència de les agències anticorrupció
Les autoritats ucraïneses van informar ahir de 14 víctimes mortals –entre les quals un nen de sis anys– a Kíiv a causa de l’atac massiu perpetrat per l’Exèrcit de Rússia contra diversos punts de la capital del país. Segons el Servei Estatal d’Emergències d’Ucraïna, que va assegurar que “les operacions d’emergència i rescat continuen”, unes altres 132 persones van resultar ferides, inclosos 14 nens.
Més de 100 edificis van resultar danyats, incloent habitatges, escoles, centres mèdics i universitats, a causa del llançament de fins a 309 drons i 8 míssils de creuer per part de les forces russes.
D’altra banda, un atac “selectiu” de les tropes russes contra el centre de la ciutat de Kramatorsk, a la regió de Donetsk, va provocar un mort i onze ferits, inclòs un en estat greu, mentre que el Kremlin va reivindicar ahir la conquesta de la ciutat de Txàssiv Iar, situada a la regió oriental de Donetsk i per la qual ambdós bàndols porten combatent més d’un any.
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va lloar el paper dels serveis d’emergències i va instar Europa i els Estats Units a parar la “maquinària bèl·lica de Rússia” amb sancions addicionals que l’obliguin a asseure’s a negociar la pau.
Per la seua part, el ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, va carregar contra el president dels EUA, Donald Trump, per “ser molt generós i pacient amb Putin a l’hora d’intentar assolir una solució”. Va afegir que el president rus “només vol destruir i matar” i que “és el moment de posar la màxima pressió contra Moscou”.
Agències anticorrupció
D’altra banda, la Rada Suprema d’Ucraïna –el parlament– va aprovar ahir un projecte de llei proposat per Zelenski, que restableix la independència de l’Oficina Nacional Anticorrupció (NABU) i de la Fiscalia Especial Anticorrupció (SAP), amb una majoria absoluta de 331 vots a favor.
La proposta reverteix el text aprovat el dimarts de la setmana passada, pel qual les dos estructures quedaven supeditades al fiscal general, un càrrec nomenat pel president, i que van provocar múltiples protestes al país.