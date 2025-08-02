POLÍTICA
Illa assegura que el Govern assolirà la “gestió total” de l’IRPF el 2028
Junts titlla el retard de “despropòsit” i acusa l’Executiu de “no complir els seus compromisos”. ERC lamenta la “falta d’ambició” i demana avenços legislatius
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va defensar ahir de les crítiques de l’oposició per l’ajornament de la gestió de l’IRPF de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Segons el pacte d’investidura amb ERC, estava previst que la hisenda catalana comencés a recaptar el 2026 l’impost de la renda de l’any anterior, però el pla director fet públic dimecres pel Govern va anunciar que es faria finalment el 2028, i va plantejar que un any abans els professionals de l’agència puguin participar en plena assistència de la campanya.
Illa va qualificar com a “realista” el full de ruta acordat en la comissió bilateral entre Govern central i Generalitat, i va assegurar que el seu Executiu “no ven fum”. Les raons per retardar dos anys la recaptació són “evitar fugues de frau fiscal” i fer el procés “més sòlid i segur”, segons el president, que va garantir que Catalunya assolirà la gestió completa i total” de l’IRPF el 2028. “Això no es fa en un mes ni un dia, però per primera vegada hi ha un pla previst de com fer-ho”, va declarar el mandatari català.
Sobre la relació del Govern amb la Moncloa, Illa va elogiar el treball de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i va assegurar que ambdós executius treballen amb discreció perquè s’aprovin els canvis legislatius necessaris perquè l’acord de finançament singular tiri endavant. La decisió ha comportat l’enuig de Junts, el vicepresident del qual i diputat al Parlament, Toni Castellà, va qualificar com a “despropòsit” que el Govern no intervingui en la gestió de l’IRPF fins al 2028, i va acusar l’Executiu de ser “incapaç de complir amb cap dels seus compromisos”. “Després d’un any de legislatura, el balanç és que no hi ha finançament singular, ni recuperació de cap euro del dèficit fiscal, ni tampoc recaptació de l’IRPF”, va lamentar Castellà.
Per la seua part, el portaveu d’ERC, Isaac Albert, va denunciar la “falta d’ambició” del Govern amb el finançament singular, malgrat “entendre” que l’ATC no pugui recaptar l’IRPF fins al 2028, a l’insistir que el pla director és un document “tècnic”.
Més enllà dels terminis, Albert va exigir a María Jesús Montero que es “posi les piles” i va reclamar avenços en les reformes legislatives necessàries per al sistema. Així, ERC, clau al Parlament perquè el Govern aprovi els pressupostos, va demanar a Illa que “empenyi” pel finançament amb els republicans.
El president afirma que esgotarà la legislatura
A una setmana de complir-se un any de la investidura, Salvador Illa va fer balanç del curs polític l’últim dia de la seua gira a la Xina. El president va afirmar que esgotarà la legislatura i va descartar la possibilitat de convocar eleccions anticipades encara que no aprovi els pressupostos. Després de visitar la planta de l’empresa catalana Ficosa a la ciutat de Taicang, Illa va treure pit de la situació econòmica de Catalunya amb les dades positives del PIB i la baixada de l’atur. “Catalunya va pel bon camí, i Espanya també”, va afirmar Illa, que va fixar l’habitatge com el gran repte de l’Executiu. A més, va manifestar que la intenció del Govern és apostar per una “relació sòlida i a llarg termini” amb la Xina.
En relació amb la llei d’amnistia, el cap de l’Executiu va exigir al Poder Judicial que l’apliqui a l’expresident Carles Puigdemont i a la resta de dirigents de l’1 d’octubre. “El poder legislatiu ha parlat amb claredat. En una democràcia, l’última paraula la tenen els ciutadans, no els jutges”, va declarar Illa. D’altra banda, va criticar el PP per no afegir-se al pacte pel català i va exigir al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que “deixi fer”.