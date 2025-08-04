RESCATS
Recuperen els cossos sense vida de sis miners sepultats a Xile
Les autoritats xilenes van confirmar ahir a la nit la troballa del cos sense vida de l’últim miner que estava desaparegut després de l’ensorrament dijous a la mina El Teniente, per la qual cosa el número de morts que deixa la tragèdia es va elevar a sis.
L’ensorrament es va produir dijous després d’un sisme de magnitud 4,2 en l’escala Richter al sector Andesita, una de les cotes més profundes de la mina, considerada el jaciment subterrani de coure més gran del món.
La incògnita al tancament d’aquesta edició continuava sent la causa del sisme: si va ser originat de manera natural o va ser provocat per les mateixes perforacions de l’estatal xilena Codelco, la més gran cuprífera del món i propietària de la mina. La Fiscalia del lloc va indicar que les tasques mineres continuen aturades al jaciment subterrani i que el lloc de l’ensorrament estarà “clausurat” mentre duri la investigació.
El primer mort es va confirmar dijous, al cap de poques hores de l’ensorrament, i es tractava d’un treballador d’una concessionària que va morir producte d’un despreniment al sector Andesita. Codelco va informar llavors que tenia constància que un grup de cinc miners havia quedat atrapat en una altra zona propera, l’anomenat Nivel Teniente 7, i va posar en marxa un gran operatiu de rescat per provar d’arribar a ells, amb els quals mai va poder contactar.