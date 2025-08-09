PRÒXIM
Netanyahu rep el suport del Govern en el seu pla militar per ocupar la Ciutat de Gaza
Al principi, el primer ministre pretenia prendre tot l’enclavament. Alemanya, un dels seus grans socis a Europa, suspèn les exportacions d’armes que es poguessin fer servir a la Franja
El Gabinet de Seguretat del Govern d’Israel va donar llum verda dijous a la matinada a divendres al pla militar proposat pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, per ocupar la Ciutat de Gaza, al nord de l’enclavament.
Després d’unes deu hores de reunió, el Govern israelià va difondre un comunicat en el qual s’exposa el pla de Netanyahu per “derrotar Hamas”, que inclou ocupar la Ciutat de Gaza, sense aclarir què passarà amb la resta de l’enclavament malgrat que el primer ministre havia declarat la intenció d’estendre l’operació a tota la Franja abans de començar la sessió de debat amb el gabinet.
El Govern també va assegurar que el gabinet va adoptar “per majoria de vots” cinc principis per acabar la guerra: desarmar Hamas, el retorn de tots els ostatges amb o sense vida, la desmilitarització de la Franja de Gaza, el control israelià de la seguretat a la Franja de Gaza i l’establiment d’una “administració civil alternativa” per a l’enclavament que no sigui ni de Hamas ni de l’Autoritat Palestina (ANP), que actualment governa en parts de la Cisjordània ocupada.
En declaracions a la cadena Fox anteriors a la reunió del gabinet, Netanyahu va afirmar que el seu objectiu era ocupar tot Gaza, però que no pretén quedar-se-la ni governar-la, sinó mantenir un “perímetre de seguretat” i entregar-la a “forces àrabs que la governin” sense amenaçar Israel i sense Hamas.
Les crítiques al pla van ser generalitzades a nivell internacional. La més dura va ser la del canceller alemany, Friedrich Merz, que va dir que, “en aquestes circumstàncies, el Govern federal no aprovarà fins a nou avís cap exportació de material militar que pogués utilitzar-se a la Franja de Gaza”, en el que suposa una decisió sense precedents per a Alemanya, un dels socis europeus més reticents a criticar el Govern israelià.
Hamas: “Expandir l’ofensiva significa sacrificar els ostatges”
A més del generalitzat rebuig internacional, el pla del Govern de Netanyahu va provocar crítiques i preocupació dins d’Israel, i una advertència des de Hamas: aquest full de ruta significaria “sacrificar” el mig centenar d’ostatges segrestats el 7 d’octubre del 2023 que encara posseeixen.
El líder de l’oposició israeliana, Yair Lapid, també creu que el pla “conduirà a la mort dels ostatges i de molts soldats”.Per la seua part, el vicepresident dels Estats Units, JD Vance, va afirmar que l’Administració de Donald Trump “no té plans” de reconèixer Palestina com a Estat, desmarcant-se així d’un creixent nombre de països occidentals que han pres aquesta decisió en les últimes setmanes, com és el cas de França, el Canadà o el Regne Unit.