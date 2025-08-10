INCENDIS
Continuen els treballs en diversos focs, amb la mirada en els d’Ourense i Àvila
Centenars d’efectius continuaven ahir treballant en l’extinció de diversos incendis forestals a Galícia, Comunitat de Madrid o Castella i Lleó, i un dels que més preocupava, encara que amb una situació més tranquil·la, era la del municipi avilès de San Bartolomé de Pinares, que avançava en direcció a Las Navas del Marqués.
Però no era l’únic. Les mirades també estaven posades en l’incendi de Chandrexa de Queixa (Ourense), que ja és el que més superfície ha cremat aquest estiu a Galícia a l’afectar unes 700 hectàrees.
Tant aquest com el de San Bartolomé de Pinares es van declarar divendres. El d’Àvila va provocar el desallotjament de centenars de veïns i ja ha cremat entre 500 i 600 hectàrees; continuen preocupant les altes temperatures –diverses zones es troben en avís per termòmetres elevats–, i ahir a la tarda l’incendi va entrar en unes hores “crítiques” per la calor.
A Cadis, l’incendi registrat aquesta setmana a La Peña de Tarifa va afectar 283 hectàrees, segons les estimacions d’Infoca, de les quals el 86% eren, principalment, matoll i zones de pedreres, i la resta era zona de pastura i d’interfície urbanoforestal. Es va produir dimarts al cremar una autocaravana al costat d’un càmping i va obligar a evacuar més de 5.000 persones.