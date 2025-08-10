POLÍTICA
Dalmau: “Un govern de PP i Vox faria perillar pactes”
Com el finançament, i creu que “posaria en risc l’avenç social”. Diu que l’ordinalitat “és una condició” del Govern català
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, adverteix que un Govern del PP i Vox a l’Estat “no només faria perillar el finançament singular i altres acords” sinó que “posaria en risc tot el model d’avenç social” a Catalunya i a Espanya.
En una entrevista a ACN, Dalmau lloa que el Govern tingui “algú amb qui avançar a l’altre costat” –amb referència a Pedro Sánchez a la Moncloa– i exigeix als grups de Junts i ERC al Congrés un “exercici de responsabilitat”. “Algú creu que un Govern del PP amb Vox estaria defensant l’oficialitat del català a Europa?” es pregunta.
Dalmau avisa que per materialitzar els acords d’investidura és necessari “un aliat” a Madrid i que per això espera que Sánchez continuï al capdavant de la Moncloa.
“Ara tenim una agenda compartida i una aliança estratègica que ens permet avançar amb aquests acords. En un futur, no ho sé”, assenyala.
El conseller afegeix que la gent no pot “perdre la confiança en les institucions”, ja que després el que fan és “tirar-se en braços del populisme i l’extrema dreta”.
“El que no podem fer és condemnar al nostre país a una situació de col·lapse, i per fer-ho avançar necessitem aquestes reformes”, apunta Dalmau.
Preguntat per les discrepàncies en la interpretació del principi d’ordinalitat entre Estat i Generalitat en l’acord pel finançament singular, el conseller de Presidència insisteix que l’ordinalitat “és una condició” per a l’Executiu.
“És una qüestió de justícia social i d’equitat territorial i avançarem en l’ordinalitat”, assevera.
El text de l’acord entre l’Estat i la Generalitat del 14 de juliol no obliga Madrid a respectar el principi d’ordinalitat i només ho esmenta per deixar constància que Catalunya creu que la solidaritat amb altres territoris no pot desvirtuar-lo. El conseller admet que “queda feina per fer” però demana “un vot de confiança” al Govern.