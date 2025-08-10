GUERRA
Donald Trump es reunirà divendres a Alaska amb Putin per tractar sobre la pau a Ucraïna
Zelenski assegura que les decisions que es prenen sense Kíiv “naixen mortes”. Armènia i l’Azerbaidjan rubriquen davant del president dels EUA a la Casa Blanca un acord per posar fi al seu conflicte
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, la setmana que ve a l’estat d’Alaska.
“La tan esperada reunió entre mi, com a president dels Estats Units d’Amèrica, i el president de Rússia, Vladímir Putin, tindrà lloc divendres vinent 15 d’agost del 2025 al Gran Estat d’Alaska. Pròximament s’oferiran més detalls. Gràcies per la seua atenció”, confirmava el mandatari nord-americà en un escarit missatge compartit a la seua plataforma de xarxes socials, Truth Social.
Per la seua part, les autoritats russes van confirmar la data i lloc del “tan important” partit, decisió que van qualificar com “lògica”.
Divendres Trump ja avançava que un acord de pau a Ucraïna, mediat per EUA, podria incloure un intercanvi de territoris entre el Govern rus i Kíiv que “els beneficiï tots dos”, malgrat que va reconèixer que una negociació d’aquest tipus és “complicada”.
Tanmateix, il president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va reaccionar a l’anunci de la reunió entre Trump i Putin afirmant que les decisions que es prenen sense Ucraïna són contràries a la pau i “naixen mortes”. A més, va insistir que no cedirà territori ucraïnès a Moscou.
La cimera entre els Estats Units i Rússia no vol dir que Putin renunciï als seus principals objectius: reconeixement de l’annexió de cinc regions d’Ucraïna; neutralitat i desmilitarització ucraïnesa; el cessament de l’ajuda militar occidental a Kíiv i noves eleccions per reemplaçar Zelenski, ja que el missatge del Kremlin continua sent que el conflicte ucraïnès és “un afer intern rus”.
Mentrestant, els Estats membres de la Unió Europea van aprovar el desemborsament de 3.200 milions d’euros en suport macrofinancer a Ucraïna.
Acord per al Caucas Sud
D’altra banda, els líders d’Armènia i l’Azerbaidjan van signar divendres a la Casa Blanca un acord afavorit per Trump, que estableix un full de ruta per posar fi a gairebé quatre dècades d’enfrontaments al Caucas Sud i que afecta indirectament Rússia.
“Armènia i l’Azerbaidjan es comprometen a cessar els combats de forma definitiva, obrir el comerç, permetre els viatges, restablir relacions diplomàtiques entre els dos territoris i respectar la sobirania i la integritat territorial mútua”, va declarar Trump.