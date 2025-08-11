CONFLICTES
Netanyahu diu que el seu pla de conquesta és “la millor manera d’acabar amb la guerra”
Amenaça de llançar aviat l’ofensiva contra Gaza i els campaments de refugiats al centre i sud. El Consell de Seguretat de l’ONU adverteix que la seua idea viola el dret internacional humanitari
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que el seu pla per conquerir Gaza és la “millor manera de posar fi a la guerra”. Així ho va afirmar en una conferència de premsa en la qual va afegir que Israel llançarà “molt aviat” la seua ofensiva contra la ciutat de Gaza i els campaments de refugiats al centre i sud de l’enclavament (coneguts com la zona de Mawasi), que considera els dos últims bastions de Hamas a la Franja. “Malgrat el que es diu, és la millor forma i la més ràpida d’acabar amb la guerra”, va indicar davant d’un gran cartell amb la premissa “Obre els ulls, Hamàs menteix”. La condició prèvia és la creació de “zones de seguretat”, la ubicació de les quals no va detallar, a les quals desplaçar la població i en què Netanyahu va assegurar que se’ls donarà “menjar, aigua i atenció mèdica”. Una mesura que l’ONU ja va criticar a començaments de juliol, ja que adverteix que podrien constituir “camps de concentració” de facto. Netanyahu va reiterar els “cinc principis” per acabar amb l’ofensiva a Gaza que va aprovar el gabinet en la reunió de dijous: el desarmament de Hamas, que tots els ostatges siguin alliberats, la desmilitarització de Gaza, que Israel tingui control de seguretat sobre l’enclavament i la creació d’una administració civil pacífica “no israeliana” per a la Franja. Va dir també que ha donat ordre al seu Exèrcit perquè permeti l’entrada de més periodistes internacionals, però no va aclarir si es podrà entrar de manera independent. A més, va assegurar que donar un Estat independent als palestins “és convidar a una guerra futura i segura”. “Els palestins no busquen crear un Estat. Busquen destruir-lo. Per això es van oposar al moviment nacional jueu per crear estats, anomenat sionisme”, va afirmar Netayahu.
Coincidint amb la compareixença de Netanyahu, els cinc països europeus que formen part del Consell de Seguretat de l’ONU van demanar a Israel que oblidi l’últim pla per ocupar Gaza. El Regne Unit, França, Dinamarca, Grècia i Eslovènia consideren que el pla de Netanyahu violaria el dret internacional humanitari.
Mentrestant, vuit països europeus, entre els quals Espanya, van ratificar la seua condemna a la nova ofensiva que prepara Israel. També Islàndia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Noruega, Portugal i Eslovènia entenen que la decisió de Netanyahu “només agreujarà la crisi humanitària” a Gaza i “posarà en més perill la vida dels ostatges en mans de Hamas”.
Ascendeix a cent la xifra de nens morts per gana a Gaza
Les autoritats de Gaza van elevar ahir a un centenar la xifra de nens morts per gana o desnutrició des de l’inici de l’ofensiva d’Israel. L’ONG Save the Children va assenyalar que aquesta “és una fita devastadora que avergonyeix el món”. La directora d’UNRWA a Espanya, Raquel Martí, assegura tenir més de 6.000 camions amb ajuda humanitària esperant a les fronteres i censura el bloqueig d’Israel. Mentrestant, un informe de Metges Sense Fronteres denuncia que els punts de repartiment d’aliments de la Fundació Humanitària de Gaza (GHF) són escenaris de “massacres orquestrades i deshumanització” que s’han de tancar. Des que la GHF va desplegar els punts de distribució d’ajuda més de 1.300 palestins han mort a les “cues de la fam”. UNRWA calcula que, a més de tots els menors de 5 anys, al voltant de 320.000 nens es troben en risc de desnutrició aguda.