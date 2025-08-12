PRÒXIM
Israel mata a Gaza almenys sis periodistes palestins més en uns atacs selectius
L’Exèrcit assegura que alguns d’ells tenien vincles amb Hamas. Famílies d’ostatges fan una crida a la vaga general contra les pretensions de Netanyahu a la Franja, avalada per l’oposició
L’oficina d’informació del Govern de Gaza va elevar ahir a sis els periodistes assassinats diumenge a la nit en un atac de precisió israeliana a la seua botiga al costat de l’hospital Al-Shifa de la ciutat de Gaza, després de la mort de Mohamed al-Khalidi, que treballava per al mitjà palestí Sahat.
D’aquesta manera, els periodistes morts són sis: Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea, corresponsals d’Al Jazeera; els fotoperiodistes Ibrahim Zaher i Moamen Aliwa; l’assistent de fotoperiodista Mohamed Nofal, i el mateix Al-Khalidi.
El Govern de la Franja de Gaza, dominat pel Moviment de Resistència Islàmica Hamas, va condemnar aquests assassinats selectius i va exigir a la comunitat internacional que persegueixi a Israel en els tribunals internacionals, així com a “exercir pressió seriosa i efectiva per aturar el crim de genocidi”.
Amb aquests assassinats, el recompte gazià d’informadors morts a causa de l’ofensiva israeliana ascendeix a 238, en una llista que inclou periodistes, influencers i altres creadors de contingut.
L’Exèrcit israelià va admetre que va matar els periodistes en un bombardeig de precisió i va assegurar que Al-Sharif estava vinculat a Hamas.
Paral·lelament, el cap de l’Exèrcit israelià, Eyal Zamir, va defensar que les tropes hebrees estan en una “nova fase dels combats” i que faran “tot el possible” per preservar les vides dels ostatges segrestats per Hamas després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, aprovés ocupar la ciutat de Gaza, així com intervenir els camps de desplaçats a la costa central.
Diumenge, un grup de famílies dels ostatges que continuen segrestats va cridar a una vaga general a Israel per dins de set dies per protestar contra l’ofensiva israeliana a Gaza i el pla de Benjamin Netanyahu de prendre la capital, una proposta secundada per l’oposició.
Nova flotilla de vaixells amb activistes per trencar el bloqueig
Una nova operació per trencar el bloqueig de la Franja de Gaza imposat per Israel sortirà d’Espanya el 31 d’agost amb “dotzenes” de vaixells als quals se n’uniran desenes més el 4 de setembre des de Tunísia, de la mà de la Coalició de la Flotilla de la Llibertat i quatre organitzacions plegades amb aquest propòsit. La flotilla, formada per la Flotilla Sumud del Magreb, la Coalició de la Flotilla de la Llibertat, el Moviment Global a Gaza i Sumud Nusantara, salparà el 31 d’agost, segons va anunciar l’activista Greta Thunberg a Instagram.
L’anunci ha arribat tot just deu dies després que les autoritats israelianes deportessin els últims dos membres que quedaven sota la seua custòdia de la tripulació de l’Handala, l’últim vaixell contractat per la Flotilla de la Llibertat.