SUCCESSOS
Maten un home a punyalades en un edifici okupat a Badalona
Els Mossos investiguen la mort d’un home en un antic institut –actualment okupat– a Badalona, per la qual ja hi ha un detingut. El succés va tenir lloc ahir al matí, per un enfrontament entre dos homes que va acabar amb la víctima apunyalada, segons El Caso. L’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, va denunciar que l’ajuntament porta dos anys en “calvari judicial” per desallotjar els okupes i va demanar reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.