PRÒXIM
Israel posa en marxa les “etapes inicials” de l’ofensiva contra Gaza
Els EUA veten l’entrada d’Abbas i altres palestins que volen anar a l’ONU. Barcelona inicia 3 dies d’activitats per donar suport a la flotilla que salparà cap a la Franja
L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir la posada en marxa de les “etapes inicials” de la seua ofensiva a gran escala contra la ciutat de Gaza, al nord de la Franja, hores després de confirmar el final de la “pausa tàctica” per a l’entrega d’ajuda a la localitat, que va decretar com “una zona de combat perillosa”, enmig dels seus plans per aconseguir el control de la zona.
“No estem esperant. Hem iniciat operacions preliminars i les etapes inicials de l’atac contra la ciutat de Gaza”, va dir el portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, Avichai Adrai. Així, va recalcar que les tropes israelianes “operen amb gran intensitat als afores de la ciutat”.
D’altra banda, les autoritats israelianes van anunciar que han recuperat a la Franja de Gaza els cadàvers de dos ostatges segrestats durant els atacs del passat 7 d’octubre del 2023.
Per la seua banda, el Govern dels Estats Units va anunciar que revocarà els visats d’entrada als responsables de l’Autoritat Palestina (el Govern palestí a Cisjordània), començant pel president Mahmud Abbas, i l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), de cara a la pròxima Assemblea General de l’ONU que començarà al setembre, però va matisar que declararà una exempció per als integrants de la missió permanent de Palestina davant de Nacions Unides.
Global Sumud Flotilla
Mentrestant, Barcelona va començar tres dies d’activitats, concerts i xarrades per donar suport a la Global Sumud Flotilla, que partirà demà diumenge cap a la Franja de Gaza amb personalitats reconegudes, com l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, per intentar obrir un corredor humanitari.
Així mateix, la nova esquadrilla va ser anunciada a començaments del mes d’agost per la sueca Greta Thunberg, dos mesos després que l’Exèrcit israelià interceptés la Flotilla de la Llibertat i que els seus participants, com la reconeguda activista, fossin detinguts o deportats directament.
Ara, la Global Sumud Flotilla, que aspira a ser la missió més gran de solidaritat amb Gaza fins a la data, compta amb la participació d’un total de 44 països, el suport d’activistes i artistes internacionals.