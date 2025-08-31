CONFLICTE
Europa no aconsegueix un acord per imposar sancions a Israel
Alts càrrecs reconeixen la divisió i la “frustració” per la situació a Gaza . Almenys dinou morts per un nou atac israelià i deu més per la fam
La reunió entre els ministres d’Exteriors dels països de la Unió Europea va acabar ahir sense acord per imposar sancions a Israel per la seua ofensiva a la Franja de Gaza. L’Alta Representant d’Exteriors de la UE, Kaja Kallas, va qualificar la situació de “frustrant” per no poder ajudar els gazians i va reconèixer la divisió a la Unió sobre aquest assumpte –sobretot amb Alemanya–, que suposa “un gran problema” perquè “no parlem amb una veu unida”.
Per la seua part, el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va reiterar davant dels seus homòlegs la necessitat de l’actuació europea per aturar el conflicte a Gaza i va manifestar que “no fer res no ha resolt res”.
Paral·lelament, la UE va reclamar als Estats Units que reconsideri la seua decisió de revocar els visats d’entrada al país als responsables de l’Autoritat Palestina de cara a la pròxima Assemblea General de l’ONU.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer el mateix denunciant que és una “injustícia” i va denunciar que els atacs a civils a Gaza “són inhumans i han de cessar immediatament”.
Espanya va rebre l’agraïment de Hamas per la seua condemna a l’ofensiva israeliana, que “se suma a l’onada de demandes internacionals per aturar l’agressió, el genocidi i la fam contra Gaza”.
No cessen els atacs
Mentrestant, les autoritats gazianes van denunciar almenys 19 morts i desenes de ferits arran d’un atac de l’Exèrcit israelià contra dos barris de la ciutat de Gaza, que eleven a gairebé 63.400 les víctimes des del 7 d’octubre del 2023. El ministeri de Sanitat de l’enclavament va informar, a més, de la mort divendres de deu persones, entre elles tres menors d’edat, a causa de la desnutrició. Els centres hospitalaris de la Franja van denunciar que la situació és “catastròfica”, amb sobreocupacions del 250%.
Per la seua part, el Govern israelià va comunicar que set soldats de les Forces Armades d’Israel van ser ferits divendres a causa de l’explosió d’un artefacte a la ciutat de Gaza.