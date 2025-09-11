Una Diada desmobilitzada
L’independentisme admet que hi ha “decepció”, però advoca per seguir exhibint múscul. Unes 350 persones participen en la Marxa de Torxes de Lleida, que reivindica la cultura popular
Un any més, les Marxes de Torxes de Lleida, Tàrrega i les Borges van marcar l’inici dels actes de la Diada reivindicant la cultura popular i criticant “els poders polítics que han donat l’esquena a l’independentisme”. Per això, les entitats sobiranistes van demanar continuar exhibint múscul “per construir i defensar el país”.
Unes 350 persones van participar ahir en la tradicional Marxa de Torxes de Lleida ciutat, que va sortir des de l’antic convent del Roser fins a la Seu Vella. Una marxa que va ser el tret de sortida dels actes de la Diada. Organitzada per Òmnium Cultural i amb l’adhesió d’una trentena d’entitats, el seu manifest va reivindicar el paper de la cultura popular com a agent cohesionador de la societat i també va criticar els poders polítics “que han donat l’esquena a l’independentisme quan les promeses s’han anat fonent en la comoditat d’una poltrona”.
Així ho va remarcar el seu autor, el president de la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, Xavier Ramon Molins, que va posar èmfasi que “la cultura popular és resistència, cohesió, rebel·lia i un projecte de futur”. També va lamentar que “hem vist com es destruïa el territori, com es talaven arbres, s’abandonava el comerç local i es deixava a la intempèrie l’associacionisme cultural. Però no renunciarem a ser qui som”, va afegir Molins. Va reivindicar un país ecologista, feminista i on “la cultura i la llengua siguin eix i motor de la societat”. A més de la de Lleida, també hi va haver Marxes de Torxes a Cervera i les Borges Blanques i altres actes a les comarques (vegeu la pàgina 4).
D’altra banda, entitats independentistes van admetre que la previsió és que la mobilització sigui menor, seguint la tònica dels últims anys. No obstant, creuen que l’independentisme ha de continuar exhibint múscul. “És normal, la gent està decebuda i enfadada, però creiem que és una cosa circumstancial”, va dir la coordinadora de l’ANC a Lleida, Rosa Burrell. Prova d’aquesta desmobilització és que ahir només havia omplert un autobús per anar a la manifestació d’avui a Barcelona, “però esperem omplir un segon a última hora”, va assegurar.
Des d’Òmnium Lleida van reconèixer que “hi ha una frustració evident, però hem de construir país, la Catalunya dels 8 milions i que tots sentin aquesta terra com a seua”. Van recordar que “el 2024 semblava que la gent es desmobilitzaria i no va ser així, potser la sentència del TSJC contra el català a l’escola [vegeu la pàgina 10] animi la gent a sortir al carrer”.