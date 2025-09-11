GUERRA
Polònia abat drons russos al seu espai aeri davant d’una “violació sense precedents”
El Govern invocarà l’article 4 de l’OTAN per formalitzar consultes sobre seguretat amb els seus aliats. El Kremlin no nega la incursió però descarta que volgués assolir objectius en territori polonès
Les Forces Armades de Polònia van fer caure ahir diversos drons russos que van penetrar al seu espai aeri, en el marc dels bombardejos de l’Exèrcit de Vladímir Putin sobre Ucraïna. Segons les autoritats poloneses, es van trobar almenys 7 drons i restes d’un míssil desconegut en 19 violacions de l’espai aeri en el que van considerar “una violació sense precedents” i “una provocació a gran escala”.
Polònia, estat membre de l’OTAN, va rebre ajuda d’avions d’Itàlia, Alemanya i els Països Baixos per abatre els drons, que van caure en diversos punts de l’est del país. El primer ministre polonès, Donald Tusk, va anunciar que el seu Govern invocarà l’article 4 del Tractat de l’Atlàntic Nord per formalitzar consultes amb la resta d’aliats, una eina concebuda per a moments en què la integritat territorial, la independència política o la seguretat d’un estat membre es veu amenaçada.
Guerra Mundial
“No tinc motius per afirmar que estem a punt de la guerra, però s’ha creuat una línia i és incomparablement més perillós que abans”, va manifestar Tusk. Així mateix, va assenyalar que aquesta violació “ens situa el més a prop que hem estat d’un conflicte obert des de la Segona Guerra Mundial”. El primer ministre, a més, ja havia confirmat dimarts la seua intenció de tancar per complet a partir d’avui la frontera amb Bielorússia, a causa de les maniobres militars previstes per Rússia.
El ministre d’Exteriors de Polònia, Radoslaw Sikorski, va convocar l’encarregat de negocis de Rússia a Varsòvia, Andrei Ordash, per entregar-li una nota de protesta per la incursió. “No tenim cap dubte que no va ser un accident”, va assenyalar Sikorski.
Segons el cap d’Estat Major de l’Exèrcit bielorús, Pavel Muraveiko, els drons que van envair territori polonès “van perdre el rumb a causa de l’actuació dels sistemes de lluita radioelectrònica russos i ucraïnesos”. A més, va afirmar que Minsk va intercanviar informació amb Polònia i Lituània.
Per la seua banda, el Kremlin no va negar que els drons abatuts per Polònia fossin seus. Tanmateix, va assegurar en un comunicat que “no es planejava assolir objectius en territori polonès”, i a més es va mostrar disposat a obrir consultes amb Varsòvia.
“El màxim rang de vol dels drons russos utilitzats en l’atac, que suposadament van creuar la frontera amb Polònia, no excedia els 700 quilòmetres”, va declarar el ministeri de Defensa. Així mateix, va confirmar un “atac massiu” contra “empreses vinculades al complex militar ucraïnès” en províncies de l’oest del país.
Zelenski demana que Rússia “senti les conseqüències” de la seua incursió
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va denunciar un nou “atac massiu” de Rússia i va assenyalar que el Kremlin ha de sentir “les conseqüències” i que la guerra “no pot ser expandida”. A més, va demanar als seus aliats europeus “mecanismes reals per aneutralitzar les amenaces russes a l’espai aeri comú”. El president espanyol, Pedro Sánchez, va qualificar “d’inacceptable” la incursió russa i va recalcar el seu “compromís ferm” amb la seguretat europea. El president dels EUA, Donald Trump, es va preguntar “què fa Rússia violant l’espai aeri de Polònia” i va demanar a la UE imposar aranzels del 100% a la Xina i l’Índia per comprar petroli rus.
Rutte adverteix que l’entrada de drons “no és un fet aïllat”
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va assegurar que la violació de l’espai aeri de Polònia per part de Rússia “no és un incident aïllat” i que s’està debatent la sol·licitud de consultes presentada per Polònia en virtut de l’article 4 de l’Aliança. Paral·lelament, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va qualificar “d’imprudent i sense precedents” la incursió russa i va anunciar una aportació de 6.000 milions d’euros per crear una “aliança de drons” amb Ucraïna. D’altra banda, Alemanya s’ha convertit en el donant de fons més gran per a ajuda militar a Ucraïna, davant dels Estats Units, segons estimacions del ministeri de Defensa.