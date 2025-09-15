POLÍTICA
Sánchez diu que el PSOE “governa per a la gent”, mentre que el PP “només insulta”
Anuncia que la Moncloa exclourà avui del registre únic d’habitatges 53.000 pisos turístics. Retreu als populars que votessin en contra de la reforma laboral i la reducció de la jornada laboral
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar ahir que el PSOE “governa per a tothom” davant d’un PP que “l’únic que fa és insultar, mimetitzar-se amb la ultradreta i plantejar sempre polítiques contràries a la gent”. En un míting a Màlaga al costat de la vicepresidenta Maria Jesús Montero, Sánchez va dir del PP que “només insulten, no només practiquen la mala política perquè no disposen de propostes, sinó que l’únic que fan és demolir tot allò que hem aixecat durant aquests últims set anys amb moltíssim esforç, després de la crisi financera i la seua ressaca”.
Així, Sánchez va recordar que els populars “van votar en contra de la reforma laboral, que ha portat una estabilitat i una dignitat a les condicions laborals i a la societat, en contra de l’impost a la banca, de l’impost a les grans fortunes o de la reducció de la jornada laboral”.
Per exemplificar que el PSOE “governa per a la gent quan té l’honor de liderar institucions”, Sánchez va anunciar que avui revocarà i treurà 53.000 habitatges del registre únic d’arrendaments “que pretenen convertir-se en lloguers de vacances o turístics”, perquè passin a ser “lloguers constants, permanents per a la gent jove i les famílies d’aquest país”. A la província de Lleida es veuran afectats un total de 414 pisos turístics (vegeu la pàgina 10).
El president va explicar que amb el registre únic d’arrendaments volia “posar ordre en el desordre que existia fins llavors dels habitatges i els apartaments turístics, que no són altra cosa que els lloguers turístics”, perquè, segons va argumentar, “això encareix el preu del lloguer i a més redueix l’oferta i per tant hi ha molta gent, no només joves sinó també moltes famílies, que no hi poden accedir”.
A Feijóo l’“avergonyeix” la situació política “lamentable”
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va qualificar ahir de “lamentable” la situació política actual, una cosa que l’“avergonyeix” com a polític. “El soroll que hi ha a Espanya impedeix parlar de qualsevol cosa”, va lamentar durant la seua intervenció en un acte sobre el sector primari que va clausurar a Ciudad Real al costat del president del PP a Castella-la Manxa, Paco Núñez. El líder del PP va afirmar que aquests anys la política a Espanya està mostrant “la seua pitjor cara”. I, segons va dir, “hem d’ensenyar la cara real de la política”.
Feijóo va recordar que l’1 de setembre va reunir el comitè de direcció del partit per exposar-los els tres compromisos per a aquest quadrimestre. El primer va ser concretar el Codi de Regeneració Democràtica del país “perquè el fiscal processat no pugui representar l’Estat mai més”. Després, concretar “amb detall” la política d’immigració del partit aprovada al Congrés del Partit Popular el mes de juliol. I tercer, concretar les línies mestres del sector primari.
El líder de Vox i president de l’aliança política europea Patriots, Santiago Abascal, va clamar ahir en el míting central de l’esdeveniment Europa Viva 25 contra “el Califat de Brussel·les” i “la invasió de dos milions i mig d’estrangers”, i també contra Pedro Sánchez. “El president del Govern espanyol és el millor aliat de Hamas i Maduro i, a més, ha entregat la nostra seguretat nacional digital a la Xina”, va dir en al·lusió “al psicòpata de la Moncloa”, que té “malsons amb Paiporta”.
Així mateix, va acusar el PP que “al Parlament Europeu ja hi ha una majoria conservadora, però els populars han triat la gran coalició amb el socialisme”. Respecte a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va afirmar que “provoquen les guerres i fan negocis amb els dos bàndols. Parlava de Gaza per anunciar sancions contra Israel, se sent molt propera el Califat de Brussel·les amb els germans musulmans, però frenar la guerra és molt fàcil: cal aconseguir que Hamas alliberi els ostatges”.
Abascal clama contra Sánchez i contra “el Califat de Brussel·les”
Ministres del Govern central, el PSOE i Sumar van elogiar ahir el poble de Madrid arran de les protestes contra Israel que van obligar a cancel·lar el final de la Vuelta Ciclista a Espanya (vegeu la pàgina 30), mentre que el PP, la Comunitat de Madrid i l’ajuntament de la capital van acusar Pedro Sánchez de permetre i incitar les manifestacions propalestines. El Govern central va xifrar en 100.000 els participants en una manifestació que es va saldar amb dos detinguts i 22 policies ferits. El ministre d’Afers exteriors d’Israel, Gideon Saar, va acusar Sánchez de llançar “missatges d’incitació” als manifestants propalestins i el ministre espanyol Óscar López va dir que “ho sento per la Vuelta, però ho sento molt més pels centenars de milers de palestins massacrats”.