Israel inicia l'ofensiva contra la ciutat de Gaza: "està cremant"
El govern israelià assegura que l'exèrcit ataca "amb mà de ferro" les instal·lacions de Hamàs
Israel ha iniciat la seva ofensiva contra la ciutat de Gaza, que ja és a ulls de l'exèrcit una "perillosa zona de combat". El ministre de Defensa, Israel Katz, ha afirmat en un missatge a X que "Gaza està cremant" i que l'exèrcit ataca "amb mà de ferro" les instal·lacions de Hamàs.
El portaveu en àrab de les forces armades hebrees, Avichay Adraee, ha dit en un missatge a les xarxes que l'exèrcit "ha començat a destruir la infraestructura de Hamàs a la ciutat de Gaza".
A més, ha avisat als ciutadans que abandonin la capital "per la seva seguretat" i que es desplacin cap al sud. L'ofensiva d'Israel coincideix amb la publicació d'un informe de la comissió d'investigació de les Nacions Unides (ONU) que acusa Israel de cometre genocidi a Gaza.