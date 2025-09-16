ESPANYA
Sánchez demana vetar Israel en competicions internacionals “mentre duri la barbàrie”
Illa afirma que la guerra a Gaza és un genocidi i li “sorprèn que la dreta ho continuï negant”. El PP acusa el president d’encoratjar les protestes a la Vuelta per tapar els seus “casos de corrupció”
La cancel·lació diumenge de l’última etapa de la Vuelta al centre de Madrid a causa d’una manifestació en favor de Palestina ha causat una tempesta política que enfronta l’Executiu socialista i el PP, a l’oposició. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar ahir que, fins que no cessi la “barbàrie”, ni Rússia ni Israel no han d’estar en cap competició internacional. Durant una intervenció al Congrés, Sánchez va valorar que aquesta opinió la comparteix una immensa majoria dels ciutadans, independentment del que votin: “Estan en el sentit comú, en la defensa dels drets humans i el dret internacional”, va subratllar.
En aquesta línia, va insistir que Israel no hauria d’utilitzar plataformes internacionals per “blanquejar la seua presència” i va assenyalar que les organitzacions esportives s’haurien de plantejar si ha de continuar participant en competicions internacionals. Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va mostrar el seu suport a Sánchez afirmant que la guerra a Gaza és “un genocidi” i que negar que ho sigui és equivocar-se. “Això es diu genocidi. I sorprèn que els partits de dreta ho neguin”, va asseverar.
Per la seua part, el PP va sortir en bloc a criticar l’actitud del president del Govern. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, el va assenyalar com el culpable de “els actes de violència” a la Vuelta i va afirmar que no és “digne del càrrec que ocupa”. Feijóo va acusar Sánchez d’“encoratjar unes protestes que van posar en risc la seguretat dels esportistes i els equips”. En aquesta línia, va defensar que que el president del Govern ha creat aquesta polèmica “per tapar els seus casos de corrupció”. Per la seua part, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va donar la culpa al Govern central que Madrid hagi projectat la imatge internacional d’un lloc “insegur” on “es persegueix el jueu”.
Al marge dels partits, el director de la Vuelta, Javier Guillén, també va lamentar la imatge donada per les protestes i va afirmar que l’exclusió de l’equip israelià de la competició corresponia a la Unió Ciclista Internacional (UCI).
❘ tel-aviv ❘ El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va donar ahir per acabada la visita a Israel mostrant el seu suport sense fissures al primer ministre Benjamin Netanyahu i deixant poques esperances d’una treva a Gaza, on una solució diplomàtica, va indicar, pot no ser possible. En una roda de premsa conjunta, Rubio va secundar el líder israelià en el seu principal objectiu a Gaza: acabar amb Hamas i alliberar els 48 ostatges vius i morts que queden. Per al secretari nord-americà, Hamas podria “rendir-se aquesta nit” si volgués acabar la guerra, però en tot cas va insistir que el grup hauria de deixar d’existir perquè els gazians puguin viure en pau. Va insinuar que, per acabar amb els seus membres, pot caldre una “operació militar concisa”, en possible al·lusió a la presa de la ciutat de Gaza. Sobre l’atac d’Israel a Qatar, fidel aliat dels EUA, per acabar amb membres de Hamas, Rubio va allunyar la possibilitat que l’estat hebreu sigui castigat per això.
Mentrestant, l’Exèrcit israelià va llançar ahir a la nit una sèrie d’intensos atacs aeris contra la ciutat de Gaza mentre els seus tancs avançaven lentament de cara a una invasió terrestre de la capital gaziana, segons fonts locals. Les forces israelianes van atacar amb duresa la ciutat, assetjada i sota ordre de desallotjament, amb helicòpters, drons i robots carregats d’explosius.