El Govern creu que podrà "arribar a final d'any amb un nou sistema de finançament"
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, diu que "les negociacions avancen"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dilluns que "l'objectiu" del Govern "hauria de poder ser que arribéssim a final d'any amb un nou sistema de finançament damunt la taula". Així hi ha confiat el dirigent socialista, que s'ha mostrat optimista perquè "les negociacions avancen", encara que siguin "complexes".
En una entrevista a RAC1, Dalmau ha refermat que "el Govern sempre ha dit que complirà el principal acord que té amb el grup d'ERC, de la mateixa manera que estem complint amb el traspàs de Rodalies". També ha subratllat el "compromís" de la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero "de poder treballar perquè això sigui així", enfront dels recels dels republicans per la seva candidatura a Andalusia.