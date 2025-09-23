POLÍTICA
Puigdemont reuneix els seus abans del ‘naufragi’ en immigració
Podem s’enroca contra el traspàs de competències a Catalunya i apareixen esquerdes a Sumar. Els socialistes insisteixen que compleixen i avui vota el Congrés
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va reunir ahir a Waterloo (Bèlgica) la permanent del partit, l’òrgan de direcció més restringit de la formació, en un moment en què fa setmanes que els independentistes adverteixen que aquesta tardor prendran una decisió sobre la seua relació amb el PSOE, a Madrid, i el PSC a Catalunya. La reunió es va produir la vigília que avui es voti al Congrés el traspàs de competències en immigració a Catalunya, i que tret de sorpresa acabarà tombant Podem, que hi votarà en contra, igual que PP i Vox.
L’exlíder de Podem Pablo Iglesias va respondre ahir a Junts, que dissabte va acusar la formació morada de “catalanafobia” per la seua oposició a la seua proposició de llei sobre traspàs de competències a Catalunya subscrita pel PSOE, que “amb tot afecte i respecte poden anar-se’n una miqueta a la merda”. Aquesta proposició de llei, a més, està esquerdant el grup parlamentari de Sumar. Fonts dels diputats reconeixen que existeix un important debat intern entorn d’una norma que els seus antics companys de Podem qualifiquen sense embuts de racista.
En aquest context, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, assegura que el seu partit compleix els seus acords amb Junts, però no se’l pot responsabilitzar de l’anunciat vot en contra dels morats avui. Es tracta d’un pacte entre socialistes i independentistes de principis del 2024 a canvi que la formació de Carles Puigdemont donés el seu vistiplau a la convalidació del decret anticrisi del Govern central. La lletra petita es va tancar el mes de març passat i ara serà la primera vegada que se sotmet a votació a la Cambra Baixa. “El Partit Socialista Obrer Espanyol és responsable dels seus acords” però “no li podem atribuir el que vagin a votar altres partits polítics”, va afirmar Mínguez a Ferraz, després de la reunió de l’executiva federal.
El Ple del Congrés també debatrà avui una proposició no de llei de Junts amb la qual la formació planteja endurir els permisos de paternitat que es concedeixen a temporers migrants per possibles fraus en la concessió. Afirma que els últims anys s’ha detectat un “increment significatiu” a les sol·licituds.