CONFLICTE
L’OTAN promet una defensa “ferma” davant d’amenaces russes
Copenhaguen denuncia una incursió de drons al seu aeroport
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va reafirmar ahir el “compromís infrangible” de l’Aliança amb “la defensa col·lectiva”, en una reunió del Consell de l’Atlàntic Nord després de la incursió de drons russos a Estònia divendres passat, de manera que el país bàltic va invocar l’article 4 del Tractat de Washington, que permet celebrar consultes quan un país tem per la seua seguretat.
“No volem que Rússia continuï amb aquest perillós patró de comportament, ja sigui intencionat o no, però estem preparats i disposats a continuar defensant cada centímetre del territori aliat”, va assenyalar Rutte, que va explicar que les forces de l’OTAN van evitar una escalada perquè “no es va considerar que existís una amenaça immediata” i va defensar l’actuació “ràpida, ferma i calmada” dels pilots.
En un comunicat, l’Aliança va assegurar al Kremlin que “faran servir tots els instruments militars i no militars necessaris per dissuadir qualsevol amenaça procedent de qualsevol direcció”. Fins ara, Polònia i Romania també han denunciat incursions de drons russos en el seu espai aeri i el Parlament de Lituània va aprovar ahir una sèrie d’esmenes per facilitar a l’Exèrcit abatre drons estrangers que violin el seu espai aeri.
Paral·lelament, les autoritats daneses van informar que l’aeroport de Copenhaguen va registrar diversos retards i cancel·lacions a causa de la detecció de drons sobrevolant la zona, controlats per un “operador capaç”. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, va afirmar que aquest incident “és l’atac més greu contra infraestructures crítiques daneses fins a la data”, i el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va desvincular Rússia de les sospites i va carregar contra les “acusacions infundades”. Per la seua part, l’OTAN va considerar “massa aviat” per assenyalar el Kremlin.
Un espanyol mort a Ucraïna
D’altra banda, un home de 38 anys, veí del municipi de Villapalacios (Albacete), i voluntari a l’Exèrcit d’Ucraïna des de l’octubre del 2024, va morir passat dissabte al front amb Rússia quan treballava en una missió de rescat de ferits. L’ajuntament de la localitat va informar que es portarà a terme un homenatge després de la seua repatriació.
Per la seua part, l’ONU va denunciar la tortura sistemàtica de civils ucraïnesos que han estat detinguts en zones ocupades per Rússia.