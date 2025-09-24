POLÍTICA
Mazón pretén ara crear l’Acadèmia de la Llengua Valenciana
Per “defensar la realitat diferenciada” respecte al català i acontentar Vox. Les víctimes de la dana planten el president a les Corts i demanen que se’n vagi
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va proposar ahir modificar el nom de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i canviar-lo per Acadèmia de la Llengua Valenciana, amb “la reforma pertinent” de l’Estatut d’Autonomia que permeti “defensar aquesta realitat diferenciada” de la llengua valenciana. Amb aquest moviment pretén acontentar Vox, però no té els vots per tirar-ho endavant.
En el primer debat de política general a les Corts Valencianes després de la dana, Mazón va defensar la reforma perquè la institució “tingui un perímetre ajustat al que va animar a la seua creació”, que era “allunyar un conflicte pertorbador i estèril” entorn del valencià, que és “la nostra llengua pròpia”.
“Podria dir-se que l’AVL s’ha convertit en un ens normatiu del valencià en abstracte, sense denominació d’origen”, va declarar el mandatari valencià, que va carregar contra l’anterior Govern per aprovar “criteris lingüístics separats dels que disposava la mateixa AVL”, i també va presumir de la llei d’elecció de llengua a les escoles, per acabar amb la “submissió al pancatalanisme”.
L’anunci sobre el canvi de nom arriba mesos després de pactar amb Vox una retallada de més de 750.000 euros per a l’activitat de l’AVL, en el seu acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2025. Com a resposta, la presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, va afirmar que l’anunci és “un brindis al sol” perquè “per canviar la llei de creació de l’AVL es necessiten tres cinquenes parts de les Corts”, mentre que la portaveu de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, va demanar al PP deixar d’utilitzar les llengües “com un element de politiqueig i confrontació”.
Protestes per la dana
La resta del ple va estar marcat per la tensió entre el Govern i les víctimes de la dana. Mazón va anunciar ahir que el Consell aprovarà 30 milions d’euros en ajuts directes perquè els afectats per la dana puguin comprar nous immobles, així com un “xec nadó” per a famílies de la zona que “enmig de la dificultat han donat o estan a punt de donar vida”.
Per la seua part, les víctimes de la dana –que van començar la seua protesta a les portes de les Corts– van entrar dins de l’hemicicle per continuar les seues reivindicacions i van abandonar la tribuna superior de la sala just quan Mazón va reiterar que “les portes continuen obertes per a totes sense excepcions”. Diputats del PSPV i de Compromís van seguir les víctimes i també van marxar de les Corts.
Per la seua part, la presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, va denunciar que el Consell els “menteix a la cara” i va carregar contra el president per “maltractar les víctimes des del primer moment”.