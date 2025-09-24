POLÍTICA
El TC rebutja totes les recusacions en els recursos sobre l’amnistia
Per unanimitat manté els tres magistrats que volia apartar Carles Puigdemont. El pròxim Ple decidirà sobre la suspensió de l’ordre de detenció
El Ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir totes les recusacions presentades contra alguns dels seus magistrats per l’expresident Carles Puigdemont i altres líders independentistes en el marc dels seus recursos d’empara per la no-aplicació de l’amnistia. Va desestimar per unanimitat els incidents de recusació contra la magistrada Concepción Espejel i els magistrats Enrique Arnaldo i José María Macías, així com al de contra el president Cándido Conde Pumpido, a instàncies de Vox.
Puigdemont i l’exconseller Antoni Comín van demanar apartar Espejel, Arnaldo i Macías per les seues posicions contra la llei d’amnistia, mentre que l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa van reclamar únicament la recusació de Macías, com va fer l’Advocacia de l’Estat, per haver participat en un informe del Consell General del Poder Judicial contra la norma.
Encara que Macías va ser apartat del debat dels recursos contra la norma, les fonts indiquen que una cosa és el control abstracte de la constitucionalitat de la llei i una altra la seua aplicació al cas concret, per això no s’han acceptat les recusacions contra ell, per la qual cosa el ple que decidirà sobre les empares dels líders del procés el formaran 12 magistrats, set progressistes i cinc conservadors.
Les recusacions presentades per Puigdemont i Comín van frenar l’admissió a tràmit dels seus recursos d’empara contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l’amnistia pel delicte de malversació, la qual cosa previsiblement succeirà ja al pròxim ple.
L’agenda
En aquesta cita, el Ple preveu rebutjar ja la mesura cautelaríssima instada per la defensa de Puigdemont perquè suspengui l’ordre de detenció espanyola que continua tenint vigent pel procés per, al seu lloc, obrir una peça de mesures cautelars per donar-ne trasllat a la Fiscalia i a la resta de les parts. Serà la primera vegada que el Ple del Tribunal Constitucional en la seua integritat aborda un assumpte relacionat amb la llei d’amnistia. L’òrgan ja va avalar la constitucionalitat de la norma el mes de juny.