El president de l’Autoritat Palestina carrega contra Hamas i li exigeix deposar les armes
Mahmud Abbas denuncia per videoconferència que Palestina pateix “genocidi i destrucció” a mans d’Israel. Netanyahu modifica la ruta del seu vol cap a Nova York per evitar passar per Espanya
El president de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, va afirmar ahir que “el que fa Israel a la Franja de Gaza no és una agressió, és un crim de guerra”. Així ho va dir en el seu discurs per videoconferència a l’Assemblea General de Nacions Unides, celebrada a Nova York, després que el Govern nord-americà li vetés l’entrada al país. “No ens en anirem de la nostra terra”, va assegurar Abbas, que va denunciar que els palestins estan patint “una guerra de genocidi, destrucció i desplaçament” i va agrair a tots els països que han reconegut Palestina.
Així mateix, el dirigent palestí va carregar contra Hamas pels atacs del 7 d’octubre i va assenyalar que “no representen el poble palestí i la seua lluita per la llibertat”. Abbas va declarar que el grup islamista haurà de “deposar les armes” i entregar-les a l’ANP, i va defensar que serà l’Autoritat Palestina –que governa en àrees reduïdes de Cisjordània– l’encarregada d’administrar la Franja després d’un hipotètic alto el foc a l’enclavament. Diversos països han imposat aquestes condicions per reconèixer Palestina com a Estat.
Hores abans, Hamas havia criticat el president palestí per “donar suport a les demandes de l’ocupació feixista” sobre el “desarmament de la resistència”. La milícia islamista va considerar que els postulats d’Abbas representen “una submissió inacceptable a pressions i dictats externs”, mentre que el Govern d’Israel es va burlar de l’ANP per perdre “fàcilment” el poder a la Franja el 2007.
Per la seua banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va prometre que l’Estat palestí “no succeirà” i que “condemnarà” els països que volen donar un Estat a “assassins, violadors i cremadors de nens” al “cor d’Israel”. Netanyahu va iniciar ahir el viatge als EUA per assistir a l’ONU, i va modificar la seua ruta per no passar per països que puguin complir la seua ordre d’arrest per crims a la humanitat, com Espanya.
L’Exèrcit israelià, a més, va anunciar que reobrirà avui per a passatgers l’encreuament fronterer d’Allenby, entre Cisjordània i Jordània, després que la setmana passada dos israelians fossin assassinats per un conductor d’un camió que transportava ajuda humanitària. També va assegurar que no tenen “cap problema” amb el vaixell espanyol per acompanyar la Global Sumud Flotilla, ja que “cap vaixell entrarà a Gaza, una zona activa de combat”.
Trump afirma que l’alto el foc a la Franja de Gaza “és a prop”
El president dels EUA, Donald Trump, va afirmar ahir que Israel i Hamas són “a prop” de pactar un alto el foc a la Franja de Gaza i va insistir a exigir al grup islamista que alliberi “immediatament i alhora” tots els ostatges, després d’una reunió amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan.
Segons mitjans nord-americans, Trump va presentar una proposta de pau als països àrabs i s’ha compromès a impedir l’annexió de Cisjordània per part d’Israel –declarada com a il·legal pel Tribunal Internacional de Justícia.D’altra banda, Trump va denunciar un “triple sabotatge” a l’Assemblea General de l’ONU i va reclamar una investigació “immediata”. “No un, ni dos, sinó tres successos sinistres!”, va destacar el mandatari nord-americà, amb referència als incidents amb una escala mecànica a l’accés de la seu i, moments després, amb un teleprompter i amb el so del saló de sessions.